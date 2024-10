Thiene (VI): sanzionato locale per slot accese oltre il limite orario consentito

La Guardia di Finanza ha sanzionato il titolare di un esercizio pubblico a Thiene per violazioni relative all’orario di utilizzo delle slot machine. Il provvedimento è scaturito da un controllo

La Guardia di Finanza ha sanzionato il titolare di un esercizio pubblico a Thiene per violazioni relative all’orario di utilizzo delle slot machine. Il provvedimento è scaturito da un controllo effettuato nella giornata di ieri.



L’ispezione presso l’esercizio pubblico di Thiene, in cui è stata riscontrata la violazione delle normative sulle slot machine, si inserisce nel contesto più ampio delle Operazioni Interforze ad Alto Impatto, disposte nella provincia di Vicenza durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Vicenza. Le operazioni sono state realizzate con la partecipazione di tutte le Forze di Polizia, coordinati dal Questore.

Durante i controlli a Thiene e nei comuni limitrofi, sono stati ispezionati 35 esercizi commerciali, tra bar e sale scommesse con slot machine. Le forze dell’ordine hanno identificato complessivamente 177 persone, di cui 39 straniere e 31 con precedenti penali e/o di polizia.

Sono state elevate due sanzioni per contravvenzioni al Codice della Strada a causa di irregolarità amministrative. Ulteriori accertamenti sono attualmente in corso da parte degli uffici specializzati delle varie Forze intervenute, per un approfondimento settoriale.

Dalla Questura di Vicenza dichiarano: “I controlli effettuati e le attività svolte rappresentano un chiaro segnale della sinergia tra tutte le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini. Durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il piano operativo è stato condiviso con il sindaco di Thiene, con il quale è stato concordato un potenziamento del servizio interforze sul territorio comunale, mirato a rafforzare la prevenzione e il contrasto delle attività illegali, con particolare attenzione ai reati predatori, e a migliorare il livello di sicurezza percepita dai cittadini.”

