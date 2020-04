Svezia. L’EGBA preoccupata per gli effetti delle nuove restrizioni per il gioco d’azzardo online

La European Gaming and Betting Association (EGBA) ha sollevato preoccupazioni sul livello di regolamentazione e restrizioni sul gioco d’azzardo online in Svezia. L’Associazione ha affermato che le attuali restrizioni non solo non proteggeranno i giocatori, ma danneggeranno l’intero settore. EGBA ha sollevato preoccupazioni dopo che il Ministro svedese della sicurezza sociale, Ardalan Shekarabi, ha imposto ulteriori misure per limitare l’attività di gioco. Le restrizioni includono un deposito settimanale di 5.000 SEK ($ 497), insieme a un limite di SEK100 sulle offerte di bonus e alla fissazione di limiti di tempo per le attività dei casinò online dei giocatori. Secondo l’EGBA, i limiti potrebbero incoraggiare i clienti a giocare d’azzardo su siti offshore senza licenza. Il segretario generale dell’EGBA, Maarten Haijer, ha dichiarato: “In Svezia, la spesa pubblicitaria per il gioco d’azzardo è in calo e non abbiamo visto prove che la spesa media dei clienti sia aumentata. Anche così, non ci sono prove convincenti che restrizioni arbitrarie sulla spesa dei clienti abbiano un effetto positivo sul gioco d’azzardo sicuro regolamentato”.

