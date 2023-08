Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, elogia i leader del gioco del settore statunitense

L’amministratore delegato di Clarion Gaming, Stuart Hunter, ha elogiato i membri senior dell’industria del gioco globale con sede negli Stati Uniti per la loro “ospitalità, tempo e intuizione esperta” durante una recente visita di accertamento dei fatti e impegno a Las Vegas.

Durante i tre giorni trascorsi nella capitale del gioco, il team di Clarion ha tenuto incontri con i dirigenti di C-Suite di GLI, Light & Wonder, Interblock, BMM, AGEM, Konami, IGT, MGM, Aristocrat e Fontainebleau Casino nel processo di aggiornamento delle parti interessate su un serie di sviluppi, non ultima la decisione di trasferire ICE e lo spettacolo gemello iGB Affiliate a Barcellona dal 2025.

Riflettendo sulla visita, Stuart Hunter ha dichiarato: “Las Vegas non smette mai di sorprendere ed entusiasmare e poter incontrare molte delle personalità più influenti del settore in quella che è considerata la capitale mondiale del gioco è stato inestimabile. Tutti quelli che abbiamo incontrato sono stati estremamente generosi con il loro tempo e vorrei mettere a verbale i miei ringraziamenti a loro e al team statunitense di Clarion Gaming composto da Tom Nieman e Roy Student per aver messo insieme il nostro itinerario di incontro.

Ha continuato: “Ho sempre ritenuto assolutamente essenziale continuare a immergerci nei settori industriali che serviamo e cogliere ogni opportunità per ascoltare ogni parola pronunciata dai leader di pensiero del settore. Essere in grado di interagire con i nostri espositori su come vedono lo sviluppo del business e ascoltare le opinioni di personalità come il CEO di MGM Bill Hornbuckle non ha prezzo.

“C’è stato un sostegno unanime alla decisione di spostare ICE a Barcellona nel 2025. Molti degli espositori ICE con sede a Las Vegas che abbiamo incontrato hanno anche una forte presenza e infrastruttura in Spagna e molti prevedono che la nuova sequenza temporale di fine gennaio che eviti di scontrarsi con Il Super Bowl si tradurrà in più membri di livello C dell’industria statunitense che parteciperanno all’ICE. Inoltre, ritengono che la nuova sede di Barcellona sosterrà anche la crescita della regione LATAM”.

“Il nostro obiettivo esclusivo è ora quello di offrire un’edizione fenomenale di ICE 2024, che vivrà a lungo nei ricordi delle molte migliaia di professionisti del settore internazionale che considerano ICE il loro evento di settore più importante dell’anno. Sulla base degli incontri che abbiamo tenuto, i nostri espositori hanno piani molto grandiosi per rendere il 2024 la più grande edizione di ICE – finora.

PressGiochi