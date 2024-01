STARCASINÒ.SPORT CI PORTA DIETRO LE QUINTE DEL SASSUOLO: L’ATTENZIONE AI DETTAGLI CHE FA LA DIFFERENZA

In una videointervista esclusiva, il brand di intrattenimento sportivo offre uno spaccato di vita all’interno del Mapei Football Center, per conoscere due membri della squadra importanti per la vita in campo

StarCasinò Sport, sito di intrattenimento sportivo e Official Infotainment Partner di US Sassuolo, propone un contenuto video in esclusiva a tutti gli appassionati di calcio e anche ai fan del Sassuolo. Grazie a Il Fubbe, noto content creator affezionato ai neroverdi, StarCasinò Sport permette infatti agli utenti di entrare all’interno del Centro sportivo del Sassuolo, il Mapei Football Center, luogo cruciale di preparazione degli atleti per la stagione sportiva.

L’intervista, disponibile sul canale YouTube di StarCasinò Sport, è dedicata ai tifosi che vogliono vedere uno spaccato del mondo neroverde e andare a conoscere due figure indispensabili per il successo del Sassuolo: Alfonso De Santo, da vent’anni magazziniere della squadra, e Marco Villa, il suo giardiniere dal pollice (nero)verde.

Nel video, Alfonso de Santo spiega come la figura del magazziniere sia uno dei pilastri portanti di una squadra, in quanto non si dedica solo al mantenimento dell’ordine negli spogliatoi, ma è anche il custode dei rituali e delle tradizioni di un team. Il preparatore dei campi di allenamento invece, Marco Villa, racconta come anche il suo sia un ruolo altrettanto fondamentale, ma spesso sottovalutato. La sua attenzione ai dettagli al Mapei Football Center è straordinaria e questo è il suo “segreto di vittoria”: la cura che mette nel suo lavoro riflette l’amore e la dedizione per la sua squadra del cuore.

Questo spaccato di vita del Sassuolo si inserisce nel ventaglio di contenuti che StarCasinò Sport propone agli appassionati dei club di cui è partner, con l’obiettivo di permettere a tutti i suoi utenti di vivere il calcio in maniera ancora piu` immersiva. Il brand promuove la passione per lo sport e si adopera per creare legami significativi, sottolineando l’importanza dei valori di cui si fa testimone e portavoce in campo sportivo: l’inclusione, la collaborazione e la passione per lo sport.

