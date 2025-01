SiGMA Central Europe 2025: Roma prende il posto di Milano

Con un annuncio entusiasmante, SiGMA ha rivelato un cambiamento storico nella sua agenda. Dopo approfondite consultazioni e in vista delle complesse preparazioni per le Olimpiadi Invernali di Milano, SiGMA Central Europe approderà a Roma dal 3 al 6 novembre 2025.

La capitale italiana, ricca di storia e innovazione, ospiterà l’evento presso la prestigiosa Fiera Roma, consolidando il suo ruolo di centro nevralgico per l’industria del gaming in Europa.

La scelta della location riflette anche il dinamismo del mercato italiano del gioco d’azzardo online, che si prevede crescerà del 5,52% annualmente, raggiungendo 3,78 miliardi di euro entro il 2029. Di questi, 1,54 miliardi di euro proverranno dagli online casino già nel 2024 (Statista).

Roma offre un mix unico di tradizione e modernità, perfetto per un evento che unisce networking di alto livello, panel innovativi, e momenti conviviali tra trattorie storiche e ristoranti stellati Michelin.

Con 10 padiglioni senza pilastri e 100.000 metri quadri di spazio espositivo, Fiera Roma è pronta ad accogliere oltre 30.000 delegati, 1.000 espositori e 550 speaker.

Alcuni numeri chiave:

13 sale riunioni ;

; 4 palchi per conferenze ;

; 75.000 metri quadri già prenotati ;

; 7.000 posti auto e collegamenti diretti con i due principali aeroporti di Roma.

La Fiera Roma si trova a soli 8 minuti dall’aeroporto Leonardo da Vinci grazie al Leonardo Express, e a 30 minuti dal centro città.

L’evento non rappresenta solo un’opportunità per il networking e il business, ma celebra anche il debutto di SiGMA Central Europe in Italia, un paese strategico per il futuro del gaming globale.

