Serie A. La Lazio conosce solo la vittoria contro lo Spezia. Cremonese assalto al tabù Empoli: tre punti a 2,50 su Sisal.it

La marcia della Lazio di Maurizio Sarri non sembra conoscere ostacoli e i biancocelesti volano verso una Champions League che sembra ogni giornata più vicina. I capitolini, a nove giornate dal termine della Serie A, hanno un vantaggio di sette punti sulla quinta in classifica, l’Inter, e un calendario non impossibile. La prima delle nove tappe è il Picco dove la Lazio sfida uno Spezia quartultimo e che non può permettersi ulteriori passi falsi, avendo vinto solo una volta nelle ultime 5 uscite in campionato. I cinque precedenti tra le due squadre, inoltre, hanno visto solo vittorie biancocelesti: logico quindi che gli esperti Sisal vedano la formazione di Sarri ampiamente favorita a 1,72 rispetto al 5,25 dei liguri mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Le sfide tra Spezia e Lazio sono sempre state emozionanti e ricche di gol: la Combo Goal + Over 2,5, uscita in quattro dei cinque precedenti, si gioca a 2,50. Non è da escludere, in questa ottica, anche un Ribaltone, offerto a 8,50. Ciro Immobile, 5 reti, e Sergej Milinković-Savić, a quota 4, sono i bomber all time della sfida: il gol del capitano biancoceleste è dato a 2,25, quello del Sergente pagherebbe 5 volte la posta. Semplici si affida a M’Bala Nzola, a segno 13 volte in campionato finora: un’altra rete del bomber angolano è in quota a 4,00.

La giornata numero 30 di campionato inizierà però allo Zini dove Cremonese ed Empoli si sfidano in match dai molti significati. Dopo il rocambolesco successo contro la Sampdoria, i grigiorossi cercano il bis contro i toscani che rappresentano un tabù visto che sono imbattuti, in campionato, contro i lombardi da 35 anni. Gli esperti Sisal si fidano dei ragazzi di Ballardini vincenti a 2,50 contro il 2,85 dell’Empoli con il pareggio offerto a 3,30. Un gol da fuori area, in quota a 3,25, è nelle corde del match visti anche i protagonisti che scenderanno in campo mentre attenzione ai falli in area perché un rigore è dato a 2,80. Infortunato Okereke, Daniel Ciofani ha trovato spazio, e gol, con la Cremonese: la settima marcatura stagionale è offerta a 3,50. L’Empoli spera che Nicolò Cambiaghi bissi la rete dell’andata, ipotesi data a 4,50.

PressGiochi