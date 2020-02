Serie A : Juventus ancora favorita a 1.65, ma è la Lazio la vera antagonista

Cambia ancora la testa della classifica in Serie A e la lotta scudetto diventa una sfida a tre sempre più appassionante. La Juventus torna prima in solitaria mentre, dopo la vittoria in rimonta nel big match scudetto contro l’Inter, la Lazio scavalca proprio i nerazzurri e sale al secondo posto. I risultati della 24esima giornata costringono gli esperti di Sisal Matchpoint a ritoccare le quote scudetto: i bianconeri restano i favoriti e, grazie alla vittoria sul Brescia, passano da 1.75 di sette giorni fa all‘1.65 attuale.

Balzo della Lazio dopo il successo nello scontro diretto con l’Inter, i biancocelesti passano da essere la squadra con meno chance, da 5.50 della scorsa settimana, al 4.00 di oggi, davanti all’Inter che scivola al terzo posto e vede la quota scudetto salire da 4.00 a 4.50. Ancora schierati in maggioranza con la squadra di Sarri gli scommettitori, il 58% punta sul tricolore juventino.

PressGiochi