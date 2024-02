Serie A: Inter-Atalanta a San Siro, la vittoria nerazzurra quotata a 1.62

Con il calcio di inizio delle 20.45 di mercoledì 28 febbraio si aprirà il recupero della 21esima giornata di Serie A per Inter e Atalanta, che si sfideranno a San Siro. La capolista affronterà la compagine bergamasca con l’obiettivo di ottenere 3 punti fondamentali per avvicinarsi al titolo; la squadra ospite, invece, spera di raccogliere punti importanti per proseguire nella lotta per la zona Champions. Al momento, infatti, la squadra di Inzaghi è al primo posto in classifica, con 66 punti totali, a 9 dalla Juventus; la squadra di Gasperini è al quinto posto con 46 punti, a sole due lunghezze dalla quarta posizione. Per questo recupero, i bookmakers di StarCasinò Bet prevedono una vittoria dell’Inter con il segno 1 quotato a 1.62, la X a 3.95 e il 2 bancato a 5.00. Per quanto riguarda il numero di reti, l’esito previsto è l’Over 2,5, offerto a 2.03, a differenza dell’Under 2,5 la cui quota è di 1.73. Il Goal è dato a 1.75, mentre il No Goal è bancato a 1.95. Tra i risultati esatti, il più atteso appare l’1-1, quotato a 6.30, seguito dall’1.0 a 6.40.

La giornata di recupero di Serie A vedrà scontrarsi anche Sassuolo e Napoli: per questo match, i bookies favoriscono i partenopei, con il 2 quotato a 1.83, mentre la squadra di Bigica (alla prima sulla panchina neroverde) ha il segno 1 fissato a 3.90. La X si attesta a 3.75. Per quel che riguarda il risultato esatto, il pareggio per 1-1 è dato a 6.00, l’1-2 è quotato a 7.00; lo 0-1 invece a 7.25. Quote, queste, che sottolineano la difficile posizione delle due squadre: il Sassuolo, dopo l’esonero di Dionisi, cerca la svolta, sperando con il nuovo allenatore di allontanarsi dalla zona retrocessione; il Napoli si giocherà il tutto e per tutto per cercare di rientrare nella lotta Champions.

Il derby veneto, match valido per la 27esima giornata della Serie B, vedrà protagoniste Venezia e Cittadella, rispettivamente al secondo e settimo posto in classifica. Per questa partita, i bookies di StarCasinò Bet prevedono la vittoria della squadra di Paolo Vanoli, che si attesta a 1.83, contro il segno 2 quotato a 4.00 e la X a 3.50. L’Under 2,5 è quotato a 1.82, l’Over 2,5 a 1.90; il Goal è dato a 1.80, il No Goal a 1.90.

Allo stadio Ferraris si terrà Sampdoria – Cremonese, due squadre con obiettivi diversi: mentre i blucerchiati vorrebbero risollevarsi in campionato per provare a raggiungere i playoff, la squadra di Giovanni Stroppa vuole superare il Venezia e allontanarsi il più possibile dalla quarta in classifica, dalla quale dista un solo punto. I pronostici riportano il successo dei grigiorossi a 2.23, decisamente più basso rispetto l’1 bancato a 3.15, e della quota del pareggio, data a 3.40. Il risultato esatto più atteso è il pareggio a 1-1, quotato 5.20, seguito dallo 0-1 e dall’1-2, dati rispettivamente a 6.80 e 7.75.

La Reggiana sfiderà il Sudtirol con il segno 1 quotato a 2.13, la X e il 2 sono dati rispettivamente 3.10 e 3.70. Nella partita Lecco – Como, la squadra di Osian Roberts parte con il favore dei pronostici nel match contro i blucelesti, stanziati all’ultimo posto in classifica con 21 punti: il 2 è dato a 1.93, la X a 3.65, mentre l’1 a 3.75.

Per quel che riguarda Ascoli – Brescia, la partita potrebbe rappresentare un momento di svolta per i marchigiani, che sono riusciti ad agganciare la zona play-out e hanno la possibilità di provare a guadagnarsi la salvezza diretta, distante soli 4 punti. Le rondinelle, invece, vedono i play-off a 1 solo punto di distanza. La vittoria dell’Ascoli è quotata a 2.27, la X a 3.05 e il segno 2 a 3.45.

Dopo il pareggio in casa della Cremonese, il Palermo sembra essere favorito anche contro la Ternana. I bookies di StarCasinò, infatti, segnano la vittoria delle aquile con l’1 a 1.68, mentre la X e il 2 sono quotati rispettivamente a 4.00 e 4.70.

Anche il Parma è dato vittorioso nel match contro Cosenza: il segno 1 a 1.64, seguito dal 2 a 5.40; la quota che propongono i bookmakers per il pareggio è 5.40. Il Catanzaro di Vivarini, collocato al sesto posto in classifica, sfiderà allo stadio Ceravolo il Bari di Iachini, al decimo posto con 33 punti. Riguardo Pisa – Modena, si prevede come vincente la squadra di casa: per questo match l’1 è bancato a 2.18, il 2 è quotato 3.30 mentre la X a 3.10.

Allo stadio Picco, Lo Spezia affronterà la Feralpisalò da favorita. I liguri, infatti, sono dati vincenti a a 1.90, la X e il 2 sono dati rispettivamente 3.35 e 3.95.

