Serie A, duello scudetto a distanza tra Inter e Juventus

La 22esima di Serie A si caratterizza soprattutto per il duello scudetto a distanza tra Inter e Juventus. Dopo il temporaneo sorpasso dei bianconeri nello scorso turno di campionato – con i nerazzurri impegnati nella Supercoppa e quindi con una partita in più ancora da giocare – la squadra di Inzaghi

non può permettersi passi falsi, ecco che il match con la Fiorentina può diventare un crocevia importante, specie in vista dello scontro diretto con la Juventus del prossimo 4 febbraio. Nonostante le due gare senza successi contro Sassuolo e Udinese, il Franchi resta una tappa insidiosa, ma l’Inter può contare sul dato di avere il miglior rendimento del campionato fuori casa: anche stavolta, secondo gli esperti di Sisal, i nerazzurri porteranno a casa i tre punti, opzione a 1,90, si sale a 3,90 per il successo dei toscani, il pareggio è a 3,60. In attacco Inzaghi conferma la coppia Lautaro-Thuram, che offre ampie garanzie: la rete del bomber argentino è a 2,50, a 3,00 quella del francese. Italiano schiera Beltran centravanti, il cui gol è a 4,50, con Nico Gonzalez pronto a partire a gara in corso, occhio quindi a un gol dalla panchina nel match, proposto a 2,50.

Avversaria toscana anche per la Juventus, che punta a difendere il primato in classifica nel match allo Stadium con l’Empoli, reduce dal cambio di allenatore e dalla vittoria interna contro il Monza. Pronostico a senso unico, con la vittoria bianconera a un rasoterra 1,28, si arriva a quota 11,00 per il blitz a Torino dei toscani, difficile anche il pareggio, a 5,50. Chiesa ancora out, contro l’Empoli ancora spazio a Yildiz, che potrebbe sbloccare il match come primo marcatore, idea a 3,00. Quasi

una formalità la rete juventina, a 1,05, con l’ipotesi di vincere senza subire reti a 1,78. Il Milan vuole proseguire la rincorsa al duo di testa e punta alla quinta vittoria consecutiva con il Bologna che, al contrario, si presenta al match con due sconfitte e un pareggio. Le quote si tingono di rossonero, il successo degli uomini di Pioli è a 1,70 contro il 5,00 dei rossoblù e il 3,75 del segno X.

L’altro big match della 22esima è quello dell’Olimpico tra Lazio e Napoli, le due squadre vittime dell’Inter a Ryad. I biancocelesti vogliono riprendere la loro marcia in campionato, con una serie aperta di quattro vittorie, e sono favoriti per il quinto successo, a 2,30, a 3,25 la vittoria dei partenopei, il pareggio è a 3,10.

PressGiochi