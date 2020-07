Scozia. Il Governo dispone lo spegnimento delle macchine da gioco all’interno dei centri scommesse

I bookmaker delle Scozia hanno reagito con sgomento alla decisione del Governo scozzese di spegnere di nuovo le slot machine nei centri scommesse, pochi giorni dopo l’allentamento delle restrizioni. All’inizio della settimana, il Governo scozzese ha annunciato la revoca delle restrizioni che includevano il divieto di macchine da gioco, posti a sedere e la proiezione di corse dal vivo nei negozi di scommesse. John Heaton, presidente di Scotbet, la più grande catena indipendente di negozi di scommesse della Scozia, ha dichiarato: “Ora stiamo sostenendo tutti i costi del prodotto in-shop senza il vantaggio delle macchine. È il peggiore scenario possibile. Sembrano determinati a mettere fuori servizio il maggior numero possibile di negozi di scommesse. Siamo molto frustrati dal fatto che non abbiamo ricevuto il sostegno finanziario che i bookmaker indipendenti in Inghilterra e altri nel settore delle scommesse e dei giochi qui in Scozia hanno ricevuto. Le somme di cui si parla non fanno la differenza per i grandi bookmaker ma, per noi, si tratta di sopravvivenza.”

L’associazione di categoria Betting and Gaming Council (BGC) ha criticato la decisione. Aveva fatto una campagna per far revocare le restrizioni, affermando che il fatturato nei negozi di scommesse scozzesi era diminuito del 95%. Il presidente Brigid Simmonds ha dichiarato: “Siamo estremamente delusi dalla decisione del Governo scozzese. I negozi di scommesse in Scozia sono già sottoposti a gravi tensioni finanziarie a causa del rifiuto del Governo scozzese di concedere loro il 100% di riduzione del tasso di affari. Vorrei esortare i ministri in Scozia a riconsiderare urgentemente questa decisione e tornare alla posizione che avevano meno di una settimana fa”.

La BGC afferma che i negozi di scommesse in Scozia danno lavoro a circa 4.500 persone. A sud del confine, il Governo di Londra ha incluso i negozi di scommesse nel suo regime di riduzione dei tassi commerciali. La Scozia ha escluso i negozi di scommesse dal supporto delle sovvenzioni, che è aperto ad altri operatori del settore dei giochi, come sale bingo e centri di intrattenimento. L’amministratore delegato della BGC, Michael Dugher, ha dichiarato: “Queste aziende impiegano migliaia di uomini e donne in tutta la Scozia e meritano il pieno sostegno del loro Governo. Se non lo ottengono, molti perderanno il lavoro poiché i loro negozi saranno costretti a chiudere”

PressGiochi