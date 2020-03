Scommesse illecite, squalificato il calciatore Daniel Sturridge

Daniel Sturridge, attaccante inglese in forze al Trabzonspor, ha terminato la sua stagione e non a causa di un infortunio.

Il calciatore, infatti, è stato squalificato fino al 17 giugno per aver violato le regole della Federcalcio inglese sulle scommesse. Lo scorso luglio, Sturridge, era stato squalificato per due settimane e multato per 83 mila euro, per aver fornito al fratello informazioni su un suo possibile trasferimento al Siviglia, trasferimento che poi non è avvenuto. Il calciatore era stato considerato come un ”testimone onesto e credibile” dalla Commissione, avendo fornite numerose informazioni ed aveva dichiarato di “essere contento che 9 delle 11 accuse erano state respinte”. Una vicenda che sembrava essere finita lì, fin quando la Football Association ha fatto appello e ottenuto una nuova sentenza, confermata anche dalla Fifa. Così il 30enne ha concluso la sua stagione in anticipo. I guai non finiscono qui, Sturridge è stato costretto anche a risolvere il suo contratto con il Trabzonspor, club turco in cui milita attualmente. Dopo 16 presenze e 7 gol realizzati, termina qui la stagione calcistica di Sturridge.

