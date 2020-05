Scientific Games annuncia Mike Eklund come nuovo Chief Financial Officer

Scientific Games Corporation ha annunciato oggi che Michael Eklund diventerà il suo Chief Financial Officer dal 1 ° giugno 2020. Mike Eklund ha trascorso più di 20 anni presso Dell Technologies sia in ambito finanziario che in ruoli operativi, tra cui la guida alla creazione e l’integrazione per la combinazione Dell-EMC da 67 miliardi di dollari e il ruolo di direttore finanziario della divisione Dell Solutions Business Unit e Global Operations da oltre 40 miliardi di dollari. Recentemente, ha ricoperto il ruolo di CFO dell’IRI, leader globale nelle soluzioni e nei servizi innovativi di analisi e dati per le aziende dei consumatori, della vendita al dettaglio e dei media. Michael Quartieri rimarrà a tempo pieno con la Società fino al 30 giugno 2020 e svolgerà il ruolo di consulente fino al 31 dicembre 2020.

Il CEO della Società, Barry Cottle, ha dichiarato: “Mike Quartieri ha svolto un lavoro eccezionale negli ultimi quattro anni costruendo una team finanziario, rivitalizzando la nostra gestione finanziaria e rifinanziando il nostro debito. Il Consiglio di amministrazione e io siamo molto grati per la costante dedizione di Mike al successo dell’azienda e dei suoi dipendenti. Voleva andarsene all’inizio di quest’anno ma, a seguito della pandemia di COVID-19, Mike ha accettato di rimanere per aiutare la compagnia nella crisi. Mike ha guidato i nostri sforzi preservando le operazioni chiave, gestiendo la pandemia e collaborando con i nostri istituti di credito per ottenere la modifica del nostro Accordo di credito. Con questi passaggi chiave, siamo ora pronti per procedere con il passaggio ad un nuovo CFO. Siamo molto fortunati ad avere Mike Eklund, ha una vasta esperienza nella leadership finanziaria, operativa e una passione per allineare tutti gli aspetti della finanza e delle operazioni di un’azienda con il suo modello di business principale”.

