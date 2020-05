Regno Unito. La Gambling Commission avverte le aziende per quanto riguarda la corretta gestione dei siti Web

A seguito delle azione normative intraprese contro la FSB Technology, tutte le aziende sono state avvertite per quanto riguarda la corretta gestione dei siti Web.

Il modello di business di FSB includeva disposizioni contrattuali delle sue attività autorizzate a terzi. Questo accordo, spesso definito “etichetta bianca”, attribuisce al licenziatario la responsabilità di garantire che i partner di terze parti mantengano il gioco d’azzardo equo, sicuro e privo di criminalità. Tuttavia, un’indagine della Gambling Commission ha scoperto che FSB non ha avuto una supervisione sufficiente di tre siti Web di terzi o efficaci politiche e procedure antiriciclaggio del denaro sporco e di responsabilità sociale tra gennaio 2017 e agosto 2019. Richard Watson, direttore esecutivo della Commissione, ha dichiarato: “Tutti gli operatori dovrebbero prestare molta attenzione a questo caso in quanto dimostra che riteniamo tutti i licenziatari pienamente responsabili delle relazioni con terzi e agiremo contro coloro che non li gestiscono adeguatamente. Quelle della FSB erano palesi violazioni delle regole che abbiamo messo in atto per garantire che il gioco d’azzardo sia equo, sicuro e privo di criminalità”. Oltre a pagare 600.000mila sterline per la consegna della strategia nazionale per ridurre i danni da gioco, FSB avrà anche condizioni aggiuntive sulla sua licenza per garantire che conduca con la dovuta diligenza tutti gli aspetti dei siti Web. La Commissione sta ancora rivedendo le azioni dei titolari di licenze di gestione personale coinvolte nel caso.

Questa indagine ha portato all’inizio di un riesame normativo della sezione 116 [2] di FSB Technology Limited, di seguito denominato FSB, numero di licenza operativa remota combinata: 000-022201-R-305119-018. La revisione normativa ha riscontrato carenze nei processi di FSB che miravano a prevenire il riciclaggio di denaro (ML) e proteggere le persone vulnerabili. Sono previsti requisiti antiriciclaggio (AML) e di responsabilità sociale per tenere il crimine fuori dal gioco d’azzardo e proteggere i vulnerabili. Tra gennaio 2017 e agosto 2019, l’FSB ha ripetutamente mancato il rispetto delle condizioni di licenza e dei codici di condotta (LCCP), in particolare: condizioni di licenza 12.1.1 (2) e (3), che richiedono il rispetto della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; fornitura del codice di responsabilità sociale 3.4.1, che richiede politiche e procedure efficaci per l’interazione con il cliente, in particolare l’obbligo di ricorrere a tutte le fonti di informazione pertinenti, di identificare i clienti a rischio che potrebbero non mostrare segni evidenti e di interagire con i clienti designati come “VIP”; in quanto gestore di una licenza di casinò, l’FSB è soggetto all’obbligo di conformarsi al “Regolamento sul riciclaggio di denaro 2007” (il Regolamento del 2007) ed è soggetto al Regolamento sul riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al trasferimento di fondi (Informazioni sul pagatore) 2017 “(il Regolamento del 2017), che ha sostituito il Regolamento del 2007 . La nostra revisione normativa ha identificato altre aree, vale a dire: Condizione di licenza 16.1.1 Paragrafo 1 (b) – Posizionamento responsabile degli annunci digitali, incluso l’adozione di tutte le misure ragionevoli per garantire che le terze parti con le quali stipulino un contratto per la fornitura di qualsiasi aspetto della loro attività in relazione alle attività concesse in licenza non collocare pubblicità digitali su siti Web che forniscono accesso non autorizzato a contenuti protetti da copyright; 3.5.3 Codice di responsabilità sociale e Autoesclusione che richiede che gli operatori con licenza remota debbano adottare misure per rimuovere il nome e i dettagli di una persona autoesclusa da qualsiasi database di marketing utilizzato dalla società o dal gruppo persona fisica alla quale non deve essere inviato materiale di marketing), entro due giorni dal ricevimento della notifica di autoesclusione.

I licenziatari devono attuare politiche e procedure per l’interazione con il cliente quando temono che il comportamento di quest’ultimo possa indicare problemi di gioco. Le politiche devono includere (e) disposizioni specifiche per l’utilizzo di tutte le fonti di informazione pertinenti per garantire un processo decisionale efficace e per guidare e fornire interazioni con i clienti efficaci, tra cui in particolare (i) disposizioni per identificare i clienti a rischio che potrebbero mostrare evidenti segni o comportamenti palesi associati al gioco d’azzardo problematico: ciò dovrebbe avvenire facendo riferimento a indicatori quali tempo o denaro speso (ii) disposizione specifica in relazione ai clienti designati dal licenziatario come di “alto valore”, “VIP”, o equivalenti. Funzionari della Commissione hanno scoperto che FSB non stava effettuando interazioni con i clienti in conformità con questo SRCP. L’FSB possedeva il processo dei requisiti di interazione con i clienti, ma le interazioni effettive venivano eseguite da personale impiegato da partner di terze parti con supervisione e formazione insufficienti.

PressGiochi