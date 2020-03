Regno Unito. Il settore del gioco sosterrà il Governo in questa crisi nazionale

Michael Dugher, amministratore delegato dell’organismo rappresentativo del settore, Betting and Gaming Council (BGC), ha dichiarato che il gioco d’azzardo nel Regno Unito sosterrà il governo in un momento di crisi nazionale.

La BGC ha pubblicato il suo “piano d’azione obbligatorio” delineando 10 misure che rafforzano la responsabilità sociale del settore e gli standard dei consumatori, a cui tutti i membri della BGC aderiranno durante la pandemia di COVID-19. Gli impegni chiave dei membri includono l’aumento dei messaggi di gioco più sicuri su tutti i siti Web, la promozione attiva dei limiti di deposito e strumenti di gioco più sicuri, la segnalazione di pubblicità canaglia e l’espansione dei controlli di benessere sui clienti.

Dugher spiega: “In questo momento di emergenza nazionale, con molti di noi che si isolano e sperimentano il distanziamento sociale, lontano dai nostri amici e dalla nostra famiglia, abbiamo bisogno di riunirci come un paese e di stare attenti. E in qualità di CEO del nuovo ente per gli standard di scommesse e gioco, il BGC, so che questo vale anche per i nostri membri”. Il piano d’azione sostiene la richiesta della UK Gambling Commission (UKGC) secondo cui gli operatori del settore dovranno dimostrare “maggiori protezione per i consumatori” e un marketing responsabile durante un periodo in cui i consumatori sono bloccati o isolati. Dugher ha risposto alle preoccupazioni politiche sull’aumento dell’impegno nel gioco d’azzardo durante il periodo di isolamento, che ha portato il gruppo parlamentare interpartitico (APPG) a chiedere l’applicazione di un limite di spesa giornaliera di 50 sterline. Contrariamente alle preoccupazioni dell’APPG, Dugher ha sottolineato le realtà COVID-19 che vedono un’intera industria in ginocchio a causa della chiusura della vendita al dettaglio, combinata alla cancellazione totale di impianti sportivi.

Dugher ha aggiunto: “L’idea che la crisi COVID-19 porterà a un boom delle scommesse è semplicemente sbagliata. Capisco perché i proibizionisti e gli attivisti contro il gioco d’azzardo vogliono dare quest’impressione, ma la realtà è che gli operatori hanno pubblicato avvisi sul mercato mentre le entrate scendono drasticamente”. Dugher ha chiuso l’elenco delle promesse affermando che i membri della BGC si sono impegnati a sostenere lo “sforzo nazionale” del governo nel sostenere le reti sanitarie e i servizi di emergenza che combattono contro COVID-19, spiegando: “La Gran Bretagna è al meglio quando ci riuniamo. Attraverseremo questa crisi, in cui tutti abbiamo un ruolo da svolgere. Sono determinato a far partecipare il nostro settore in questo sforzo nazionale del governo, sia che si tratti di aiutare con volontari che con risorse o strutture. Ciò significa anche aiutare a proteggere le persone più a rischio in questi tempi straordinariamente difficili”.

