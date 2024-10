Mirabelli (PD): “Governo continua a far cassa sul gioco d’azzardo”

“La Legge di Bilancio della destra anche sul gioco è sbagliata e conferma l’inerzia del Governo sul tema. Da una parte si prorogano di due anni le concessioni rinviando ancora la regolamentazione del gioco fisico e, dall’altra, si aumentano le estrazioni di lotto e Superenalotto, mostrando la volontà di continuare a fare cassa sull’azzardo. Nessun intervento per la ridurre domanda e offerta di gioco e nulla per frenare l’esplosione della pubblicità che si sta verificando, soprattutto in occasione di eventi sportivi, anche in tv aggirando la legge. Con questo Governo ancora nulla per combattere le ludopatie e regolamentare il gioco”.

Così commenta il senatore Franco Mirabelli, Vicecapogruppo del Pd al Senato.

PressGiochi