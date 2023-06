Milano. Gioco d’azzardo patologico: l’ATS incontra gli amministratori comunali del lodigiano

Nell’ambito del Piano Locale GAP di ATS Milano Città Metropolitana si sono svolte, nei giorni scorsi, due iniziative dal titolo “Incontri di formazione per sindaci, assessori e amministratori locali sul disturbo da gioco d’azzardo nel territorio lodigiano e azioni di contrasto”.

Un incontro ha avuto come relatore il dr. Domenico Faggiani, che ha affrontato il tema del riordino del settore del gioco pubblico, soffermandosi sul testo della legge delega. Faggiani, tra l’altro, ha osservato che “Finalmente è arrivato in Parlamento un testo, approvato del Governo, con il quale si vuole riordinare tutta la materia del gioco. Nel testo vi sono diversi elementi positivi e condivisibili: il fatto di mettere al centro la tutela del cittadino; l’introduzione di norme tese a garantire l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio nazionale ed il pieno coinvolgimento degli enti locali; la individuazione di limiti da porre ai giocatori e l’attivazione di meccanismi, come ad esempio l’autoesclusione, anche per il gioco fisico”. “Ed anche il rafforzamento – ha aggiunto Faggiani – di tutta una serie di strumenti, alcuni dei quali dovevano essere già stati attivati da tempo in tutte le Regioni, come ad esempio la formazione, a cominciare dagli operatori del settore; senza dimenticare i provvedimenti per migliorare i controlli ed anche la tracciabilità dei finanziamenti ed assicurare maggiore trasparenza”. In modo particolare Faggiani ha insistito sul ruolo egli enti locali, considerato che si rivolgeva ad amministratori locali: sindaci, assessori, consiglieri comunali.

Nel corso dell’ampia relazione Faggiani ha affrontato anche la questione dei Regolamenti comunali, fornendo indicazioni sulle procedure da seguire nella predisposizione dei regolamenti e delle conseguenti ordinanze sugli orari, e si è soffermato anche sull’uso dell’applicativo SMART. Infine ha accennato al Programma regionale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia il 3 aprile 2023 ed ai contenuti del Piano locale Gap di ATS Milano Città Metropolitana approvato il 31 maggio scorso. Rispetto a questi ultimi aspetti, nei giorni precedenti, si era tenuta un’altra iniziativa, sempre rivolta agli amministratori locali.

L’incontro – riporta ilgiocolegale.altervista.org -aveva visto come relatori il dr. Corrado Celata, Direttore SC Promozione della Salute – ATS Milano Città Metropolitana, e la dr.ssa Anna Lamberti, Responsabile SS Promozione della Salute Milano Est – ATS Milano Città Metropolitana, che avevano illustrato il Piano Locale GAP e gli interventi a livello locale. Successivamente la dr.ssa Concettina Varango, Direttrice Servizio Dipendenze ASST Lodi, si era soffermata sul ruolo dei Servizi sul territorio lodigiano. L’incontro era stato coordinato dal dr. Michele Di Paola di Spazio Giovani-Impresa Sociale, ente gestore azioni piano GAP Setting Comunità per la provincia di Lodi.

PressGiochi