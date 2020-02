L’MGA ospita una delegazione della Lotteries and Gaming Board dello Zimbabwe

Nel febbraio 2020, la Malta Gaming Authority (MGA) ha ricevuto una delegazione di membri del Lotteries and Gaming Board e del Ministero degli affari interni e del patrimonio culturale della Repubblica dello Zimbabwe. L’incontro è stato richiesto dalle autorità dello Zimbabwe per ottenere informazioni su come l’industria del gioco d’azzardo è regolata a Malta, in vista dell’imminente regolamentazione all’interno dello Zimbabwe.

A seguito dell’incontro è stata avviata una discussione che ruota attorno alle Direzioni e al personale dell’Autorità, la MGA ha fornito presentazioni e materiali relativi ai processi di licenza e conformità, valutazioni della probabilità penale, utilizzo dell’approccio basato sul rischio, progettazione attorno alla legge, strumenti e controllo antiriciclaggio. Ne sono seguite discussioni su questi argomenti e lo scambio delle migliori pratiche tra i due regolatori.

L’MGA accoglie costantemente tali opportunità di incontrare i regolatori del gioco d’azzardo, in quanto rappresentano la piattaforma ideale per la condivisione e la cooperazione delle conoscenze.

PressGiochi