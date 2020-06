La Lazio vuole rispondere alla Juventus, ma a Bergamo la strada è in salita. Atalanta favorita a 2.20 su Sisal Matchpoint.

Torna in campo anche la Lazio, l’ultima delle big a riprendere il campionato dopo la sosta Covid. Il campionato dei biancocelesti si è interrotto in piena corsa scudetto e, alla ripresa, la squadra di Inzaghi è subito chiamata a tenere il passo della capolista Juventus, già vittoriosa a Bologna. Il test è tutt’altro che semplice, i capitolini vanno infatti a Bergamo contro un’Atalanta che, nonostante lo stop di 3 mesi, è apparsa in forma più che mai come dimostra il 4 a 1 con cui ha travolto il Sassuolo. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono i nerazzurri, a 2.20, il blitz capitolino vale 3.10, a 3.60 il pareggio. Anche gli scommettitori credono di più nel successo della Dea, il 60% ha scelto il segno 1, con la Lazio si schiera il 20%. Si sfidano i due migliori attacchi della Serie A, i padroni di casa sono a 74 reti all’attivo, a 60 i biancocelesti: giusto dunque aspettarsi spettacolo, con l’Over 2.5 a 1.57 e il 3.5 a 2.40. Zapata e Immobile sono i fiori all’occhiello dei reparti offensivi, il colombiano ha iniziato subito alla grande mettendo a segno una doppietta, la sua rete ai biancocelesti è a 2.50 mentre la seconda doppietta si gioca a 10.50. Dall’altra parte c’è Immobile, capocannoniere del torneo, che punta a ritoccare il suo bottino di 27 gol per regalare punti pesanti alla Lazio: la rete del biancoceleste è la più probabile, a 2.25, a 5.50 l’idea che sia lui ad aprire le marcature. Con la vittoria sulla Sampdoria, l’Inter si è rimessa in careggiata e si tiene in corsa per lo scudetto. I nerazzurri non possono sbagliare però, a cominciare dal match casalingo con il Sassuolo che, a guardare le quote, è tutto in discesa. Gli uomini di Conte sono infatti nettamente favoriti, a 1.40, l’impresa dei neroverdi vale 7.50, alta anche la quota pareggio, a 5.00. Sicurissimi della vittoria interista anche gli scommettitori, il 97% ha puntato sui padroni di casa. Sugli scudi la coppia Lukaku- Lautaro Martinez, la LuLa non ha mancato l’appuntamento con il gol contro la Sampdoria toccando, in tandem, quota 30 gol in campionato. La loro firma sul match sembra certa anche stavolta, con il belga marcatore a 1.80 e l’argentino a 1.95. Gol in entrambi i tempi a 7.50 per Lukaku, a 9.00 per Lautaro. Nel Sassuolo, l’uomo più pericoloso è Caputo, a 4.25. Si rivede anche la Roma, che torna in campo sfidando il suo ex allenatore Ranieri nella gara interna contro la Sampdoria, impegnata nella lotta salvezza. I giallorossi sperano di ridurre la distanza dall’Atalanta e secondo i bookie, la vittoria è in discesa, a 1.50, per il successo dei doriani si sale a 6.00, a 4.50 il segno X. 9 scommettitori su 10 hanno puntato sui capitolini. Fonseca si affida a Dzeko, in gol a 2.50, mentre Ranieri spera di recuperare Quagliarella, proposto marcatore a 4.00. Occhio a Kolarov, che potrebbe segnare in una delle sue specialità, la punizione diretta: opzione data a 12.00.

