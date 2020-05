La Gambling Commission ha pubblicato nuove linee guida per la protezione dei consumatori

La Gambling Commission ha pubblicato oggi nuove linee guida per gli operatori online, assicurando che i consumatori siano ulteriormente protetti in seguito alla pubblicazione di nuove prove che mostrano che alcuni giocatori d’azzardo potrebbero essere maggiormente a rischio durante il blocco. Nella guida è inclusa la necessità di controlli di accessibilità economica, prevenzione di prelievi inversi e restrizioni sulle offerte di bonus. La nuova guida segue i dati pubblicati dalla Commissione che mostrano l’impatto che il COVID-19 ha avuto finora sui consumatori e sull’industria. Tuttavia, mentre non ci sono prove che suggeriscano un aumento del gioco d’azzardo problematico, lo spostamento del mercato a seguito della pandemia mostra un aumento nell’uso di alcuni prodotti di gioco d’azzardo come slot online, poker, giochi da casinò e sport virtuali . La maggior parte di coloro che giocano d’azzardo indica di non aver aumentato il tempo o il denaro speso, due terzi (64%) dei giocatori più coinvolti hanno riferito di aver aumentato il tempo o il denaro che stanno spendendo in almeno un’attività di gioco online, compresi i prodotti della lotteria nazionale. I dati mostrano che in termini di tempo trascorso nel giocare d’azzardo, mentre la durata complessiva della sessione è diminuita, c’è stato un aumento del numero di sessioni giocate per oltre un’ora. La Commissione ha rivisto le sue attuali linee guida alla luce dei rischi che alcuni giocatori potrebbero subire durante il blocco e gli operatori online devono ora tenere conto delle indicazioni aggiuntive, che dichiarano: prevenire le opzioni di prelievo inverso per i clienti fino a nuovo avviso; smettere di offrire bonus o promozioni a tutti i clienti che stanno mostrando indicatori di danno; interagire con i clienti che hanno giocato per un’ora in una singola sessione di gioco; soglie di verifica e trigger per i nuovi clienti per riflettere la mancanza di conoscenza da parte dell’operatore di gioco e dei modelli di spesa di quella persona; condurre valutazioni di accessibilità per le persone raccolte da soglie e trigger nuovi o esistenti che indicano che i consumatori subiscono danni; implementare processi che assicurino il monitoraggio continuo della base di clienti, l’identificazione di modelli di gioco, spesa o comportamenti che sono cambiati nelle ultime settimane

La Commissione presenterà piani per discutere sulla necessità di ulteriori misure di protezione dei giocatori. L’Amministratore delegato della Gambling Commission, Neil McArthur ha dichiarato: “Gli operatori devono utilizzare i dati in loro possesso per proteggere i propri clienti e ora più che mai, è fondamentale che gli operatori online conoscano realmente i propri clienti monitorando per quanto tempo giocano e comprendendo con cosa possono permettersi di giocare. Per garantire che gli operatori lo facciano, stiamo rafforzando la nostra guida e ci aspettiamo che ne tengano conto per evitare che offerte di bonus o incentivi vengano offerti ai clienti. Il lavoro era in corso per affrontare molti di questi problemi, ma questo significa che ora accelereremo tutto questo a causa della situazione unica in cui molti consumatori si troveranno durante il blocco. Continueremo a monitorare e pubblicare i dati che stiamo raccogliendo e adotteremo ulteriori misure se necessario. Stiamo monitorando da vicino gli operatori online e se vedremo comportamenti irresponsabili interverremo immediatamente, sospendendo, se necessario, le licenze”.

Il Ministro per lo sport, il turismo e il patrimonio culturale, Nigel Huddleston, ha dichiarato: “È fondamentale che le persone siano protette dalla minaccia di danni connessi al gioco d’azzardo e accolgo con favore questi ultimi passi dalla Commissione. Continueremo a monitorare da vicino la situazione e non esiteremo per intraprendere ulteriori azioni se necessario”. A seguito dell’annuncio del blocco e delle misure di allontanamento sociale il 23 marzo, McArthur ha anche scritto agli operatori online per ricordare loro le responsabilità nel proteggere i consumatori.

PressGiochi