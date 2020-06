Sondrio. La consigliera Francesca Gugiatti presenta un’interrogazione relativa alla nuova legge sui giochi

Francesca Gugiatti, consigliera del gruppo di minoranza Giugni Sindaco ha presentato un’interrogazione relativa alla nuova legge sul distanziometro, con bar e sale che non potranno essere installati entro 500 metri dagli impianti sportivi, dichiarando: “Vorrei sapere se il sindaco è a conoscenza della situazione di momentaneo conflitto tra quanto citato dal “Regolamento per la prevenzione e il contrasto al gioco d’Azzardo patologico” e la situazione del bocciodromo: i locali dello stabile sono comunali, ma il bar ospita slot machine. Chiedo di conoscere la data di rinnovo del contratto e quali azioni si intendano attuare per sanare questa situazione. Chiedo anche, al presidente del Consiglio comunale, di riferire se si sia provveduto a pubblicare, sul sito del Comune di Sondrio, la mappa dei luoghi sensibili e ad emanare la prevista Ordinanza sindacale per regolamentare e ridurre quanto più possibile gli orari di funzionamento ed apertura dei locali con macchinette da gioco”.

PressGiochi