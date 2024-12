Kambi Group plc riacquisisce azioni durante il periodo dal 27 novembre al 3 dicembre 2024

Kambi Group plc ha riacquistato, nel periodo dal 27 novembre al 3 dicembre 2024, un totale di 50.000 azioni ordinarie di classe B nell’ambito del programma di riacquisto di azioni, conforme al mandato approvato durante l’Assemblea Generale Straordinaria del 20 giugno 2024.

L’obiettivo del Programma è creare valore aggiunto per gli azionisti di Kambi e fornire al Consiglio una maggiore flessibilità nella gestione della struttura del capitale di Kambi attraverso una riduzione del capitale. Il Programma viene condotto in conformità con il Companies Act maltese, il Regolamento UE sugli abusi di mercato n. 596/2014 (“MAR”) e altre normative applicabili.

Durante il Periodo di Riacquisto, Kambi ha riacquistato un totale di 50.000 azioni ordinarie di classe B a un prezzo medio ponderato per volume di 103,71 SEK. Dall’inizio del Programma, avviato il 6 novembre, fino al 3 dicembre 2024 incluso, Kambi ha riacquistato un totale di 204.000 azioni ordinarie di classe B a un prezzo medio ponderato per volume di 107,08 SEK per azione.

Nel Periodo di Riacquisto, le transazioni giornaliere sono state le seguenti:

Data Volume aggregato giornaliero (numero di azioni ordinarie B) Prezzo medio ponderato giornaliero (SEK) Valore totale giornaliero della transazione (SEK) 27 novembre 2024 10.000 104,88 1.048.795 28 novembre 2024 10.000 104,93 1.049.321 29 novembre 2024 10.000 104,14 1.041.446 2 dicembre 2024 10.000 102,49 1.024.946 3 dicembre 2024 10.000 102,10 1.020.987

Tutte le acquisizioni sono state effettuate sul Nasdaq First North Growth Market di Stoccolma dalla Carnegie Investment Bank AB per conto di Kambi. A seguito di tali acquisizioni, e alla data del 3 dicembre 2024, Kambi detiene 204.000 azioni proprie, mentre il numero totale di azioni emesse da Kambi è di 29.903.619 azioni ordinarie di classe B. Nell’ambito del Programma, Kambi è autorizzata a riacquistare un massimo di 3.127.830 azioni ordinarie di classe B, per un importo massimo di €12,0 milioni.

