Juventus – Inter, la sfida scudetto è dei bianconeri

Juventus – Inter è la sfida dal sapore scudetto più attesa della 26esima giornata. Bianconeri e nerazzurri – primi e terzi in classifica – si giocano una fetta importante della stagione e, nonostante la sconfitta con il Lione in Champions League e prestazioni meno convincenti del solito, la squadra di Sarri è favorita dagli esperti di Sisal Matchpoint: la vittoria bianconera è a 2.20, per il blitz nerazzurro allo Stadium si sale a 3.50, il pareggio si gioca a 3.25. Anche gli scommettitori scelgono il successo di Ronaldo &Co, il 58% ha puntato sul segno 1, il 27% crede negli uomini di Conte.

Juventus e Inter si trovano ai piani alti della classifica soprattutto grazie alle loro punte di diamante, Ronaldo da una parte e Lukaku dall’altra. Il portoghese è in un momento d’oro, ha eguagliato il record in Serie A di Batistuta e Quagliarella andando a segno in 11 match consecutivi e ha segnato 21 reti su 21 incontri; anche i numeri del belga sono da sottolineare, 17 centri in 24 gare giocate con la maglia interista e un impatto decisamente positivo con il calcio italiano. I due bomber sono in sfida su Sisal Matchpoint: chi segnerà di più nel match scudetto? Ronaldo è favorito, a 3.50, a 5.00 Lukaku, lo stesso numero di reti è il finale più probabile, a 1.70.

Juventus e Inter scenderanno in campo conoscendo già cosa ha fatto l’altra avversaria per il tricolore, la Lazio, che ospita il Bologna aprendo la 26esima giornata.

I biancocelesti, reduci da 8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10 gare, sono imbattuti con gli emiliani da sette anni e sono favoritissimi anche stavolta, a 1.50, difficile l’impresa emiliana all’Olimpico, a 6.75, il segno X è a 4.25. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 puntano sul proseguo della scia positiva biancoceleste. Trasferte per Atalanta e Roma, avversarie per il quarto posto.

La Dea va a Lecce e ha il pronostico dalla sua, a 1.40, i salentini sono proposti a 7.50, il pareggio è a 4.75. Il 94% degli scommettitori punta sul successo nerazzurro. Per la Roma c’è il Cagliari e dopo, la vittoria con il Lecce e la qualificazione agli ottavi di Europa League, i giallorossi continueranno la risalita. La vittoria degli uomini di Fonseca è a 2.00, i padroni di casa sono a 3.50, il pareggio vale 3.75. Bene anche Milan e Napoli, i rossoneri dopo il mezzo passo falso con la Fiorentina, tornano al successo con il Genoa, sono infatti favoriti a 1.65. Il Napoli va a Torino, i granata arrivano da 5 ko consecutivi e al San Paolo non invertiranno la rotta: gli azzurri sono nettamente avanti, a 1.50 contro il 6.50 del Toro.

PressGiochi