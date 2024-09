Il Gruppo Kambi smentisce le voci di una possibile acquisizione, ma il titolo vola

Nelle ultime ore, la Kambi Group plc è stata al centro di speculazioni mediatiche riguardo a una possibile acquisizione della società. Secondo recenti rapporti, diverse fonti avrebbero suggerito che il fornitore di dati per le scommesse Genius Sports avrebbe fatto un’offerta per acquisire Kambi. In passato, anche MGM Resorts era stato indicato come un potenziale acquirente.

A seguito di queste voci, il prezzo delle azioni di Kambi è aumentato di oltre il 14%, raggiungendo oltre SEK 131, il massimo degli ultimi sei mesi.

In una nota inviata agli investitori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Kambi, Anders Ström, ha però smorzato l’entusiasmo, dichiarando: “Anche se Kambi tende a non commentare voci e speculazioni, posso confermare che Kambi non è coinvolta in alcuna discussione di questo tipo.”

Queste speculazioni arrivano in un momento di transizione per Kambi, che ha recentemente avviato una nuova fase con la nomina di Werner Becher come nuovo CEO, succeduto a Kristian Nylén. Becher, ex figura di spicco in Sportradar, ha giocato un ruolo cruciale nell’IPO dell’azienda al Nasdaq nel settembre 2021.

Nel rapporto del secondo trimestre 2024, Kambi ha registrato un incremento dei ricavi del 6,5% su base annua, raggiungendo i 45,7 milioni di euro, mentre l’EBITDA è aumentato del 25% a 16,1 milioni di euro. L’azienda prevede di raggiungere ricavi tra i 170 e i 180 milioni di euro per l’intero anno 2024.

PressGiochi