IGT: Resort Wallet e IGTPay fanno di Las Vegas l’epicentro della rivoluzione del gioco

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che i suoi pluripremiati moduli di gioco Resort Wallet e IGTPay cashless del sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE™ sono implementati nelle sei proprietà di punta di Station Casinos a Las Vegas tramite l’app STN Cash, rendendo Las Vegas l’epicentro del rivoluzione del gioco senza contanti. Attraverso un accordo pluriennale a livello aziendale, IGT e Station Casinos hanno stretto una partnership per la fornitura di una soluzione di gioco cashless on-premise facile da usare, intuitiva e che guida il gioco.

“Station Casinos continua a essere il leader nell’esperienza fornendo ai nostri ospiti tecnologie all’avanguardia come Resort Wallet e IGTPay di IGT che guidano il gioco alle slot, distinguono i nostri casinò e premiano i nostri fedeli membri della carta d’imbarco”, ha affermato Tom Mikulich, Station Casinos, Senior Vicepresidente dell’Innovazione. “La nostra app STN Cash basata su IGT è distribuita in tutta la nostra azienda in Nevada e ha introdotto efficienze e comodità per i giocatori che supportano gli obiettivi di crescita e redditività di Station Casinos”.

“È emozionante vedere Station Casinos in prima linea nella rivoluzione del gioco senza contanti in sede, alimentando la sua impressionante app STN Cash con i moduli Resort Wallet e IGTPay del sistema di gestione dei casinò IGT ADVANTAGE”, ha affermato Nick Khin, Chief Operating Officer di IGT, Gioco globale. “Nell’implementazione della soluzione cashless chiavi in ​​mano di IGT e nel fornire maggiore facilità ai propri clienti, Station Casinos è posizionata in prima linea nelle tendenze dei pagamenti on-premise del settore”.

Disponibile per il download negli store di Apple App e Google Play, l’app STN Cash offre ai giocatori un metodo rapido, conveniente e sicuro per finanziare le slot, direttamente da un telefono cellulare personale. La tecnologia Resort Wallet di IGT consente la creazione di un conto di scommessa cashless protetto da PIN, mentre IGTpay è il gateway di pagamento che consente ai membri della carta d’imbarco di Station Casinos di trasferire fondi da carte di debito, carte di credito, conti bancari e portafogli elettronici. I fondi nel conto scommesse senza contanti possono essere caricati nella slot machine come crediti durante il gioco e vengono restituiti al conto alla fine della sessione del giocatore. I fondi possono quindi essere prelevati o mantenuti in modo sicuro nel conto STN Cash fino alla sessione di gioco successiva.

Poiché Resort Wallet e IGTPay sono moduli del sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE, i giocatori che utilizzano l’app STN Cash non avranno più bisogno di una carta d’imbarco fisica durante il gioco alle slot, ma semplicemente “accedono” con il loro smartphone e accumuleranno comunque e riscattare i punti premio durante le sessioni di gioco con carte. L’app STN Cash sarà introdotta in futuro presso Barley’s Casino & Brewery e Wildfire Casinos in tutta Las Vegas.

Resort Wallet e IGTpay di IGT sono stati nominati “Product Innovation of the Year” ai Global Gaming Awards 2021 di Las Vegas e la società è stata nominata “Technology Provider of the Year” agli International Gaming Awards 2021 per la sua leadership come fornitore di sistemi.

