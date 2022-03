I leader dell’industria dei casinò sostengono ICE

Dirigenti senior del settore e regolatori saranno presenti all’edizione di aprile di ICE London.

Laurent Lassiaz, CEO di JOA Group, dà il suo sostegno a quella che sarà la più grande fiera internazionale di gioco che avrà luogo ad aprile, sottolineando l’importanza strategica che ICE ha per la sua attività. Lassiaz, che ha supervisionato lo sviluppo del gruppo JOA che l’anno scorso ha aperto la sua 33a struttura, un casinò di “nuova generazione” da 8,5 milioni di euro a Saint-Laurent-en-Grandvaux, ha dichiarato: “ICE ha sempre rappresentato un’opportunità per espandere le nostre conoscenze e trovare le migliori soluzioni alle sfide sia a breve che a lungo termine”. Offrendo un’analisi unica di ciò che offre lo spettacolo, ha affermato: “ICE è il miscelatore sia per le soluzioni “hardware” che per quelle “software”, che si tratti di nuove tecniche, nuovi tipi di apparecchiature, dati non pubblicati o intuizioni di leader del pensiero. Sebbene l’evento possa essere ridotto dal punto di vista dell’hardware, non vedo l’ora di trovare nuove ispirazioni”.

La collega dell’ECA Tiina Siltanen, General Manager, Casino Helsinki & Casino Tampere ha aggiunto: “Visito ICE per incontrare persone che la pensano allo stesso modo, colleghi del settore e i buoni e i grandi del settore dei casinò. Attendo con impazienza le discussioni, la condivisione di opinioni con individui provenienti da ambienti ad ampio raggio e l’introduzione a coloro che sono nuovi nel nostro settore. Adoro questo scambio. ICE sarà senza dubbio diverso quest’anno, ma non voglio perdere questo scambio vitale. Quando usciamo dalla pandemia, dobbiamo costruire un’industria dei casinò migliore e più resiliente per il futuro”.

La potente approvazione C-Level arriva sulla scia dell’intuizione del fornitore globale del settore dei casinò Cammegh, il cui direttore Andrew Cammegh ha descritto l’ICE come “un evento di networking davvero brillante e la prima opportunità per l’industria internazionale di dimostrare che è tornato e pronto per gli affari”.

Guardando al futuro di ICE London, l’amministratore delegato di Clarion Gaming, Stuart Hunter, ha dichiarato: “Sebbene l’esperienza della fiera sarà leggermente diversa da quella del 2020, ICE London 2022 rimane la più grande e influente fiera mondiale dei giochi e presenterà circa 450 espositori. I visitatori avranno accesso a una serie di iniziative e funzionalità tra cui Pitch ICE, International Casino Conference, World Regulatory Briefing, il programma della conferenza ICE VOX, Consumer Protection Zone, il nostro nuovissimo Hosted Meetings Program, nonché la dimostrazione e l’analisi più complete del fenomeno Esports, che contribuiscono tutti all’esperienza complessiva di ICE London.

ICE London e iGB Affiliate London 2022 sarà una celebrazione storica e indimenticabile dell’industria del gioco internazionale e da non perdere”.

Per registrarsi visitare: www.icelondon.uk.com.

Per l’evento iGB Affiliate London (13 – 14 aprile) visitare: https://london.igbaffiliate.com

PressGiochi è media partner dell’evento