Hook (ALDE) richiede alla CE una regolamentazione del gioco uniforme

L’europarlamentare Anthony Hook del gruppo Liberale Democratico, ha presentato in Commissione europea un’interrogazione per chiedere una regolamentazione uniforme tra vari operatori per garantire la tutela dei consumatori.

Il gioco d’azzardo moderno è un’attività che pone sfide considerevoli sia per le società che per le autorità. Tuttavia, il panorama normativo in Europa rimane diversificato, variando dai divieti totali alla piena liberalizzazione.

Il Parlamento europeo ha chiesto in numerosi occasioni una regolamentazione globale del settore, di cui l’ultima è stata la risoluzione del 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno. Alla fine di Novembre 2019, il Consiglio dell’UE ha ribadito il rapporto tra gioco d’azzardo illecito, riciclaggio di denaro e corruzione nelle competizioni sportive. Inoltre, il Consiglio d’Europa ha recentemente dichiarato che per contrastare i suddetti fenomeni saranno necessari cambiamenti legislativi e politici.

Nonostante il fatto che i rischi associati al gioco d’azzardo non regolamentato siano ben documentati, nel 2017 la Commisione ha deciso di non perseguire l’armonizzazione del settore. Ciò impedisce condizioni di parità per gli operatori e aggrava il potenziale di corruzione e riciclaggio di denaro.

In che modo, la Commissione, intende affrontare il rapporto tra gioco d’azzardo illecito e riciclaggio di denaro? Cosa intende fare per stabilire le condizioni di parità per tutti gli operatori e tutte le forme di gioco d’azzardo e allo stesso tempo garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nell’UE?

