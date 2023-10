Gli iGB Affiliate Awards celebrano risultati eccezionali, innovazioni rivoluzionarie e creatività

La comunità internazionale di affiliati igaming ha tempo fino al 20 ottobre per presentare le proprie proposte per gli ambiti iGB Affiliate Awards, che riconoscono i risultati eccezionali e le

La comunità internazionale di affiliati igaming ha tempo fino al 20 ottobre per presentare le proprie proposte per gli ambiti iGB Affiliate Awards, che riconoscono i risultati eccezionali e le innovazioni rivoluzionarie che hanno avuto luogo in tutto il settore negli ultimi 12 mesi.

I vincitori di 20 categorie verranno svelati durante una celebrazione in cravatta nera a tema fantasy futuristico che avrà luogo dopo il secondo giorno di iGB Affiliate (8 febbraio) al Troxy, un locale musicale Art Déco degli anni ’30 classificato di Grado II, situato proprio vicino all’ ExCeL London.

Presentando in anteprima gli Awards, il Direttore del Portfolio iGB, Naomi Barton, ha dichiarato: “Questo è l’evento in cui la comunità di affiliati igaming puo’ lasciarsi andare dopo una giornata di apertura ricca di azione alla principale fiera del settore, e riconoscere il successo dei colleghi”. e concorrenti nei sontuosi ambienti di uno dei luoghi di intrattenimento Art Déco più amati di Londra.

“Riconosciuti per essere gli Oscar del settore, gli iGB Affiliate Awards comprendono 20 categorie, 19 delle quali sono aperte al settore per partecipare o votare. La categoria rimanente – Affiliate Idol (noto anche come Lifetime Achievement Award) – è selezionata da una giuria interna ma, come novità per il 2024, ora invitiamo i suggerimenti del settore. L’iscrizione agli Awards è gratuita. Non c’è limite al numero di categorie per le quali puoi candidare te stesso o la tua azienda: se ritieni di soddisfare i criteri di ammissione, allora vogliamo sentire la tua opinione!

“Mentre iGB Affiliate si prepara a dire addio a Londra in vista del trasferimento dello spettacolo a Barcellona nel 2025, vogliamo garantire che gli Awards 2024 siano la migliore edizione mai vista finora. Ecco perché stiamo facendo di tutto con un tema che unisce i mondi del cyberpunk e delle fiabe come sfondo per mostrare la creatività che attraversa il settore”.

Con qualcosa a cui tutti possono partecipare, le categorie dei premi di affiliazione comprendono: Miglior affiliato di casinò, Miglior affiliato di scommesse sportive, Miglior affiliato di bingo, Miglior affiliato di poker, Miglior affiliato di criptovalute, Miglior affiliato di streaming, Campagna di marketing dell’anno, Datore di lavoro affiliato dell’anno e Iniziativa dell’anno per un gioco d’azzardo più sicuro. Categorie individuali: Miglior manager di affiliazione e Idolo di affiliazione (Premio alla carriera). Categorie di programma/rete: Miglior programma di affiliazione e Miglior rete di affiliazione. Categorie di fornitori di servizi: Migliore tecnologia per gli affiliati, Migliore tecnologia per i programmi di affiliazione, Migliore agenzia digitale e Gioco dell’anno (voto pubblico). Tutte le aziende: Stella nascente, Miglior esordiente e Innovatore dell’anno.

Gli iGB Affiliate Awards vengono decisi da una giuria esterna di giudici del settore selezionati per la loro esperienza sia nel settore degli affiliati igaming che in aree specialistiche rilevanti per i singoli premi, come il gioco d’azzardo più sicuro. Tutti i 18 giudici confermati hanno firmato un NDA per mantenere riservate le informazioni inviate e segreti i nomi dei vincitori fino allo svolgimento dell’evento. Sono inoltre tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interessi prima di giudicare. Ai giudici vengono assegnate categorie allineate alle loro aree di esperienza e conoscenza del settore e per evitare potenziali conflitti di interessi. L’accesso alle candidature è limitato alle categorie assegnate al giudice.

