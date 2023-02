Giochi online, le tendenze principali nel 2023: aumentano gli investimenti su bonus ed esperienza utente

Il settore dell’iGaming sta attualmente attraversando un’era di rapida trasformazione, con nuove tecnologie e trend emergenti che stanno cambiando il modo in cui gli utenti interagiscono con i giochi e come

Il settore dell’iGaming sta attualmente attraversando un’era di rapida trasformazione, con nuove tecnologie e trend emergenti che stanno cambiando il modo in cui gli utenti interagiscono con i giochi e come le aziende sviluppano e distribuiscono i loro stessi prodotti. Gli analisti di SOFTSWISS, un’azienda leader con più di 10 anni di esperienza nel settore, hanno identificato a tal proposito alcune tendenze cruciali che avranno un impatto significativo sull’industria nell’anno in corso. Dalla ricerca, che ha coinvolto oltre 600 clienti, specialisti aziendali ed esperti del settore, è emerso che i pagamenti e le licenze sono le categorie più importanti che influenzano il segmento dei giochi online.

L’industria investirà meno sui prodotti e più sull’utente

Tra i temi più caldi, la crescente accettazione delle criptovalute come mezzo di pagamento sta spingendo la loro adozione sempre più diffusa nel settore dell’iGaming. Come esempio, l’Ucraina è vicina a lanciare la propria moneta digitale ufficiale, l’e-grivna, emessa dalla Banca Nazionale (leggi qui la notizia). Un’altra tendenza vede le aziende di giochi online investire sempre di più sull’esperienza dei giocatori, piuttosto che sul business dei prodotti. Questo significa che l’industria lavorerà attivamente per comprendere e risolvere i problemi degli utenti, quindi per garantire un’attività più piacevole e coinvolgente. In risposta, si pensa che ciò aumenterà la fidelizzazione e porterà a una maggiore soddisfazione da parte del fruitore.

Campagne jackpot e nuovi bonus per coinvolgere i giocatori

Nel 2023 anche la gamification continuerà a evolversi nel settore puntando sempre a far crescere il coinvolgimento dei giocatori iscritti al casinò. In questo senso, i piani dei diversi operatori prevedono l’utilizzo di meta-casinò, campagne di jackpot sempre più innovative e bonus allettanti. In Italia, molti casinò stanno già adottando questa strategia, perfezionando il loro pacchetto di offerte con free spin e altre promozioni attraenti, che possono essere scoperte attraverso siti comparatori di bonus (come questa piattaforma). Questi siti web forniscono ai giocatori informazioni sulle offerte disponibili nei casinò online, aiutandoli a scegliere quelle più adatte ai loro gusti e preferenze.

Scommesse e casinò, gli utenti preferiscono giocare live

Altri dati raccolti dal ramo di SOFTSWISS incentrato sullo sport, svelano che il 66% delle scommesse viene effettuato durante eventi in diretta, superando di gran lunga il 34% di quelle piazzate prima dei match. Questo fa luce sulle esigenze tecniche e l’importanza di siti online affidabili e trasmissioni live di alta qualità. SOFTSWISS ha invece registrato un aumento nella richiesta di giochi dal vivo con croupier ed utenti crittografici. Il mercato, anche in Italia, sta infatti iniziando a preferire questi tavoli live, vedendoli come un’esperienza di valore superiore, anche se nel complesso è tutta l’industria dell’online gaming e in particolare le app ad aver fatto registrare negli ultimi anni dei numeri da record (leggi questa notizia).

Pratiche di fidelizzazione sempre più importanti per i casinò

Nell’ambito della ricerca di SOFTSWISS, Max Trafimovich, Chief Commercial Officer dell’azienda, ha sottolineato l’importanza dell’inclusione delle pratiche di fidelizzazione nell’operatività del progetto del casinò. Secondo Trafimovich, trattare ogni giocatore come un VIP non solo aumenterebbe il valore del tempo di gioco, ma anche la fedeltà del pubblico: “I team di riattivazione hanno dimostrato che le interazioni con i giocatori possono ridurre del 50% il tasso di abbandono. Questo testimonia l’impatto che le strategie di fidelizzazione possono avere anche sul successo di un casinò”. Gli esperti di SOFTSWISS saranno presenti all’ICE London 2023 che è in programma a febbraio nella capitale del Regno Unito.

