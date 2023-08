Giochi & fisco: le scadenze di oggi per bingo e scommesse

Previsto per oggi, 10 agosto 2023 il pagamento del canone di proroga delle concessioni per il gioco del bingo (art. 1, comma 636, legge 147/2013 e ss. mm. e ii.).

Previsto per oggi, 10 agosto 2023 il pagamento del canone di proroga delle concessioni per il gioco del bingo (art. 1, comma 636, legge 147/2013 e ss. mm. e ii.).

Stessa scadenza fissata per il versamento del saldo mensile dei concorsi pronostici, riferito al mese di luglio, per tutti i concessionari abilitati alla raccolta (determinazione direttoriale n. 432552 del 17 novembre 2021). E per il versamento del saldo mensile delle scommesse ippiche nazionali, riferite al mese di luglio, per tutti i concessionari abilitati alla raccolta (determinazione direttoriale n. 432552 del 17 novembre 2021).

PressGiochi