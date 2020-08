Genting Hong Kong stima una perdita netta di 300 milioni di dollari nella prima metà del 2020

Genting Hong Kong ha rivelato che prevede di riportare una perdita netta di almeno 300 milioni di dollari per la prima metà dell’anno. L’azienda aveva già avvertito che la prima metà avrebbe registrato una perdita “significativamente più alta” rispetto ai numeri riportati lo scorso anno, quando il gruppo ha registrato una perdita netta di 56,5 milioni di dollari nella prima metà del 2019.

Genting gestisce navi da crociera e casinò ed è anche un investitore in Resorts World Manila nelle Filippine. L’azienda ha dichiarato di voler pubblicare i risultati provvisori entro la fine del mese. La prima metà del 2020 è stata gravemente influenzata dalla sospensione delle operazioni in tutte le attività del gruppo, come dire Dream Cruises, Crystal Cruises e Star Cruises, la sospensione delle operazioni di costruzione navale presso i cantieri navali di MV Werften in Germania e le operazioni e la generazione di entrate fortemente limitate per le attività di intrattenimento e svago di Genting Hong Kong, il resort casinò Resorts World Manila e la discoteca Zouk a Singapore.

