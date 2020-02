Gambling Commision inizia una campagna digitale per rendere il settore del gioco più sicuro

Gli esperti delle industrie del gioco d’azzardo e delle tecnologie si incontreranno l’11 e il 12 Febbraio per progredire nel creare un’unica soluzione a livello di settore per aiutare a ridurre i danni da gioco, in particolare dove i clienti hanno molteplici accounts.

Più di 100 esperti attenderanno l’evento della Gambling Commission a Birmingham, dove sveleranno le campagne associate al raggiungimento di una “visione per singolo cliente”.

L’iniziativa è supportata dal Betting and Gaming Council con rappresentanti dall’Information Commisioners Office che partecipano anche per sensibilizzare i diritti individuali e per discutere questioni relative alla privacy.

Neil McArthur, direttore esecutivo della Gambling Commision ha dichiarato: “Riconosciamo che mantenere la sicurezza del cliente dove gli operatori hanno solo una parziale visione del comportamento del cliente è una sfida. Questo è il perchè stiamo mettendo insieme gli esperti dell’industria per comprendere come la tecnologia possa creare una visione singola del cliente, in quanto ha il potenziale per modificare significativamente la protezione di quest’ultimo. Stiamo facendo davvero il possibile,cerchiamo costantemente opportunità per ridurre il danno da gioco e ci sarà sempre qualcosa in più da fare. Usare la tecnologia per facilitare la visione del singolo cliente è una delle azioni che stiamo perseguendo per rendere il gioco più sicuro”.

La Gambling Association sta attualmente spingendo l’industria a progredire nell’innalzamento degli standard e nella riduzione dei danni in settori come la progettazione di giochi etici, l’uso della tecnologia pubblicitaria e gli incentivi per i clienti di alto valore.

La Commisione ha programmato una scadenza e si aspetta di vedere progressi entro la fine di Marzo di quest’anno.

-PressGiochi