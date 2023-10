Francia: l’ANJ introduce un nuovo sistema per il controllo delle scommesse sportive

L’Autorità nazionale dei giochi d’azzardo, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), ha illustrato il sistema al ministro dello sport Amélie Oudéa-Castéra e ai dirigenti dei Giochi Olimpici e Paralimpici durante un evento la scorsa settimana.

Implementato durante la Coppa del mondo di rugby, il nuovo sistema include il monitoraggio quotidiano da parte dell’ANJ per impedire scommesse su eventi facilmente manipolabili e competizioni di basso livello. Gli operatori devono registrare le scommesse online per aiutare l’ente regolatore a identificare modelli di scommessa insoliti nascosti tra gli operatori e quote anomale. L’ANJ ha l’autorità di sospendere un mercato delle scommesse se sospetta una manipolazione.

Nell’avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, l’ANJ attuerà anche le direttive del Gruppo di Copenaghen intese a migliorare la cooperazione internazionale. L’obiettivo di Parigi 2024 includerà una più stretta collaborazione con gli organismi sportivi nazionali sulla sorveglianza e l’ANJ formerà i volontari sui regolamenti delle scommesse e sulle procedure di segnalazione.

