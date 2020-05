Finlandia. Il numero dei giocatori con problemi di gioco d’azzardo ad alto rischio diminuisce

In Finlandia, secondo l’Istituto finlandese per la salute e il benessere (THL), solo il 3% dei finlandesi ha un problema con il gioco d’azzardo. Questo è lo stesso numero riportato l’anno scorso, ma il numero di quelli considerati a livelli ad alto rischio è diminuito. Veikkaus, l’operatore di gioco di proprietà del Governo, ha creato intere divisioni dedicate al gioco responsabile e ha anche implementato algoritmi per rilevare i problemi di gioco fin dalle prime fasi. Inoltre, hanno lanciato vari strumenti che i giocatori possono usare per mantenere il controllo del proprio gioco. Nel mezzo della crisi del Coronavirus, l’operatore ha anche deciso di ridurre il limite di perdita per i giocatori a 500 euro. Il precedente limite di perdita per un mese era di 2.000 euro. Tutte queste restrizioni hanno portato al calo dei giocatori problematici di alto rischio.

