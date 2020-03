European Amusement & Gaming Summit: organizzata cena per tutti i partecipanti

Con un programma incisivo che affronta questioni fondamentali per i settori dei giochi e dei divertimenti, l’inaugurazione del vertice europeo sul gioco e il divertimento (EGAS) ha attirato un alto livello di interesse e un impressionante schieramento di oratori e membri del settore. Si svolgerà dal 12 al 14 maggio 2020, presso l’InterContinental di Dublino.

Gli organizzatori di EGAS hanno confermato che la Irish Amusement Trades Association (I.A.T.A.) ha generosamente accettato di organizzare una cena per tutti i partecipanti al termine della prima giornata dell’evento. Il presidente di I.A.T.A. , Jim Rickard è chiaramente felice della decisione di tenere il primo vertice a Dublino e estenderà un caloroso benvenuto: “I.A.T.A. è molto lieta che l’Irlanda sia la scelta per un evento così prestigioso. La nostra associazione con Euromat è sta vantaggiosa per l’industria irlandese ed è nostra intenzione rafforzare tali collegamenti attraverso eventi come questo. Attendiamo con impazienza l’EGAS di maggio e siamo determinati ad aiutare in ogni modo la sua riuscita”. I.A.T.A è stata fondata nel 1979 per supportare le industrie di gioco e divertimento dell’Irlanda e ora rappresenta l’80% delle sale giochi.

L’organizzatore del summit, Karen Cooke, rivela: “Non possiamo ringraziare abbastanza I.A.T.A. per la loro generosità. La cena si terrà presso lo storico Gresham Hotel in O’Connel Street a Dublino. I.A.T.A. ha una lunga e positiva partnership con questa iconica sede e so che saremo trattati egregiamente. La serata avrà inizio con un aperitivo alle 20.00 e la cena verrà servita alle 20.45. I nostri ospiti hanno deciso di concludere l’evento per le 23.00, coì da poter esplorare la vita notturna di Dublino”.

