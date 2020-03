Esports, via alla terza edizione virtuale del Roland-Garros

BNP Paribas, NACON e Roland-Garros sono lieti di annunciare la terza edizione della Roland-Garros eSeries, torneo di eSports basato su Tennis World Tour.

Il torneo 2020 è un passo importante nel rafforzamento dei legami tra sport ed eSport, grazie ad una partnership rivoluzionaria con il Team Vitality, il club eSports leader in Francia. Per la prima volta in una competizione internazionale di eTennis, i qualificati avranno la possibilità di avere come mentori dei giocatori professionisti, che trasmetteranno loro consigli e competenze.

Stephanè Model, vice CEO del Dipartimento Marketing e Sviluppo Aziendale della Federazione Francese di Tennis, ha dichiarato: “Dopo le due precedenti edizioni della ESeries Roland-Garros by BNP Paribas, stiamo cercando di andare ancora oltre nel riunire sport ed eSport facendo ricorso a prestigiosi partner di alto profilo come il Team Vitality” . Bernard Giudicelli, presidente della Federazione Francese di Tenni, ha spiegato: “Consideriamo questo nuovo approccio essenziale per raggiungere le community di giocatori e riunire diverse generazioni di appassionati di sport e eSport attraverso l’amore che condividono per il tennis.”.

Le qualificazioni si svolgeranno da marzo a maggio in Italia, Francia e USA, con eventi che si terranno al Masters 1000 Internazionale BNL d’Italia a Roma, al Masters 1000 di Indian Wells e all’Open Parc Auvergne Rhône-Alpes di Lione, dove i giocatori amatoriali potranno sfidarsi godendosi delle ambientazioni davvero uniche. Questi tornei stabiliranno i campioni nazionali che andranno avanti alle finali mondiali, che si terranno al Roland-Garros.

