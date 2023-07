Delega fiscale. Osnato (Comm. Finanze Camera): “Superare questione territoriale coinvolgendo gli enti locali nelle entrate dal gioco”

“Il primo provvedimento che ho affrontato da parlamentare è stato il decreto Dignità. Oggi il clima è cambiato e anche gli studi evidenziano che gli italiani sono a favore del gioco e sono consapevoli che gli aspetti negativi, come mercato illegale e dipendenza, vengono affrontati e si sono fatti passi avanti grazi e al lavoro coordinato tra istituzioni e operatori di settore.

Nella delega fiscale c’è attenzione alle aziende che hanno investito sul mercato, oggi dobbiamo cercare di intervenire per dare prospettiva, fare le gare entro almeno un paio di anni, capire qual è la giusta pressione fiscale da applicare per non mortificare le aziende. L’unico problema che abbiamo è quella di contemperare le esigenze degli enti locali su normative troppo frammentate. Siamo convinti che sia necessaria una responsabilizzazione degli enti locali. Credo che dei 7 mld di euro di entrate fossero destinati agli enti locali potrebbero usarli per dare servizi ai cittadini. Stiamo cercando di capire come attuare una proposta di questo tipo. Quando si parla di fisco è sempre importante responsabilizzare tutti per capire che le entrate importanti del gioco possono essere usati per migliorare il territorio.

Vedremo nei decreti attuativi come applicare poi i principi contenuti nella delega che ha 24 mesi di attuazione, ma sul tema dei giochi saremo più repentini”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Marco Osnato, pres. Della Comm. Finanze ella Camera intervenendo a Roma alla presentazione del Rapporto del CGIA Mestre sul settore del gioco in Italia.

PressGiochi