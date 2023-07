Croatti (M5S) contro Meloni: “Il gioco d’azzardo e la nuova estrazione del Lotto, una idea immorale per reperire risorse”

“Ma Giorgia Meloni cosa sta aspettando per dare l’incarico ufficiale a Figliuolo come commissario straordinario per l’alluvione? L’esito della prima estrazione del Lotto del 7 luglio a supporto degli alluvionati

“Ma Giorgia Meloni cosa sta aspettando per dare l’incarico ufficiale a Figliuolo come commissario straordinario per l’alluvione? L’esito della prima estrazione del Lotto del 7 luglio a supporto degli alluvionati per sapere quanti soldi riesce a mettere da parte?

Si perché del suo “raschiare il fondo del barile” per reperire le risorse fa parte anche il gioco d’azzardo, come se tutto non fosse già abbastanza vergognoso. Un’ideona immorale perché si fa cassa su delle fragilità che coinvolgono 1,5 milioni di persone dipendenti dalle ludopatie.

Nel fondo del barile però, senza scavare neanche più di tanto, ci sono i profitti da capogiro delle aziende di tutti i settori che hanno visto lievitare i propri guadagni grazie alla pandemia, alla guerra e alla crisi energetica. Una scelta questa che richiederebbe una determinazione che questo governo, che dal primo momento si è dimostrato incapace di gestire la complessità di quest’emergenza, non ha. E l’ennesima dimostrazione è quella di scegliere la via più semplice per reperire soldi, noncurante dell’alimentare un dramma come quello della dipendenza del gioco d’azzardo.

Nel frattempo si manda in giro il commissario senza portafoglio, per far vedere che si fa qualcosa”.

Lo afferma Marco Croatti portavoce del Senato per il Movimento 5 Stelle.

