Covid19. Newgioco si prepara alla riapertura delle attività

Il Gruppo Newgioco si sta preparando alla riapertura dei propri negozi di gioco fisici chiusi a causa delle restrizioni dovute allo scoppio del COVID-19.

La Società ha distribuito pacchetti di dispositivi di protezione individuale (DPI) ai negozi con gel antisettici per le mani, maschere per il viso e guanti per fornire protezione personale sia per i commessi che per i clienti in visita.

“Questo è un importante impegno economico da parte della nostra azienda per condividere le nostre responsabilità verso la riapertura dell’economia nei paesi in cui operiamo. Consideriamo fondamentale il ruolo che i nostri agenti di vendita e venditori al dettaglio svolgono come ambasciatori del marchio “, ha affermato Alessandro Marcelli, Chief Operating Officer del Gruppo Newgioco.

“Stiamo vivendo un momento cruciale, COVID-19 probabilmente cambierà la nostra struttura economica a tutti i livelli e in questa nuova fase di completa incertezza, gli elementi più fragili sono specificamente le piccole imprese. Questo è il motivo per cui stiamo dando un vero aiuto per il riavvio, non solo con le promesse. Un riavvio che crediamo sarà graduale all’inizio, vista la preoccupazione di prevenire la diffusione continua di COVID-19 nelle nostre comunità. Abbiamo deciso di dare un piccolo impulso alla nostra rete di vendita, a coloro che credono in noi, e un segnale per dire che crediamo in loro ”, ha aggiunto Alessandro Marcelli.

