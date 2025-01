Concorso Lotto del 3 e 4 gennaio: premi in tutta Italia

Il premio più alto del concorso del 3 gennaio del Lotto è stato registrato a Rio, in provincia di Livorno, dove sono stati vinti 37.500 euro grazie a quattro terni e una quaterna giocati sulla ruota di Genova.

Fortunata anche la Puglia con una serie di vincite: a Spongano, in provincia di Lecce, sono stati vinti 32.608 euro grazie al Lottopiu’ e al Simbolotto, mentre a Taranto si festeggiano i 21.739 euro vinti ancora grazie al Simbolotto.

Doppia vincita in Piemonte: a Verbania, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, sono stati vinti 9.250 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Roma, mentre a Racconigi, in provincia di Cuneo, si celebrano i 7.740 euro vinti con quattro terni e una quaterna su tutte le ruote. Da segnalare anche il premio di 23.000 euro a Fiesso D’Artico, in provincia di Venezia, grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Venezia.

Nell’estrazione del 4 gennaio spiccano due vincite a Pontecurone, in provincia di Alessandria: una da 57.500 euro e l’altra da 24.500 euro, entrambe premiate dalla ruota di Venezia.

Il Veneto esulta anche in questa estrazione: a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, sono stati vinti 12.500 euro, mentre oltre 11.000 euro sono stati vinti a Borgo Veneto e Montagnana, entrambe in provincia di Padova.

Sul podio delle vincite anche la Campania: a Capri, in provincia di Napoli, si festeggiano i 14.000 euro vinti con tre ambi e un terno, mentre la Sicilia celebra due vincite per un totale di oltre 12.000 euro ciascuna: una a Erice, in provincia di Trapani, con 13.500 euro, e l’altra a Vittoria, nel ragusano, con due premi superiori ai 12.000 euro.

In totale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6 milioni di euro, portando il totale dei premi assegnati dall’inizio del 2024 a 17 milioni di euro.

PressGiochi