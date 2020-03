Comune di Ruvo, Fiasco contribuisce all’elaborazione di un regolamento cittadino di gioco

Ieri, il Comune di Ruvo, ha ospitato il sociologo Maurizio Fiasco, per trarne informazioni e strumenti utili per elaborare un regolamento di gioco cittadino. Lo ha comunicato il sindaco Pasquale Chieco: “Il gioco d’azzardo è un problema di vaste proporzioni che colpisce molte famiglie anche nella nostra comunità. Vogliamo scrivere qui a Ruvo di Puglia un regolamento cittadino serio e in grado di incidere concretamente sul problema”.

“Per aiutarci in questo percorso – spiega il primo cittadino Chieco – è stato a Ruvo il sociologo Maurizio Fiasco, tra i più importanti esperti italiani del fenomeno dell’azzardo di massa. Il Professor Fiasco ha tenuto un seminario riservato a dipendenti, amministratori e Consiglieri del nostro Comune. Lo ringraziamo per i preziosissimi approfondimenti e le sue riflessioni: strumenti importantissimi per il lavoro che intendiamo fare”.

Il Regolamento è stato proposto da Damiano Binetti e Pietro Paparella, ed è stato “frutto di una serie di sollecitazioni che ci sono arrivate rispetto ai dati preoccupanti che vengono pubblicati dall’Agenzia delle Dogane” queste le parole del consigliere di Direzione Italia.

Il 6 febbraio era stato ritirato e la votazione dello stesso era stata rinviata al successivo Consiglio Comunale, per assenza dei pareri delle Commissioni ma con l’impegno del sindaco a collaborare alla raccolta di fascicoli e pareri.

PressGiochi