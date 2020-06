Come si sta evolvendo il gioco d’azzardo

Tra tutte le attività che vanno incontro a difficoltà economia, ce ne sono alcune che invece traggono grossi benefici dalla quarantena; stiamo parlando dei Casinò Online, ossia le piattaforme digitali che consentono il gioco d’azzardo a distanza in tutte le salse: dal poker alla Roulette, dalle slot machine al bingo.

Numeri davvero considerevoli che parlano di una raccolta media superiore del 25% nei due mesi Marzo-Aprile rispetto al precedente anno.

Un buon numero di frequentatori di sale terrestri si è trovato a suo agio tra gli ambienti di gioco digitali affinati col tempo per dare un’esperienza di qualità da qualsiasi dispositivo. I Casinò sono diffusi in maniera sempre più capillare, e non mancano siti che spiegano e comparano i dettagli di tutti i siti di gioco legale, come fa www.spikeslot.com, supportando il gioco responsabile e combattendo i tentativi di frode.

Si tratta comunque di un periodo duro per tutto il comparto, perché le sale di slot machine, le agenzie di scommesse e le lotterie attraversano la crisi più profonda senza aver supporto dalla politica, come dimostrato nel decreto Rilancio che addirittura impone nuove tasse sulle scommesse.

Le associazioni degli esercenti non hanno mancato di far sentire subito il loro malcontento, sperando di sensibilizzare quanto più possibile i vertici governativi.

Troppo spesso il gioco d’azzardo è malvisto e trattato come una gatta da pelare, ma di fatto l’industria è mossa da lavoratori regolari che hanno gli stessi diritti di tutti gli altri: si contano tra 120mila e 150mila operatori coinvolti nel gioco legale.

La speranza è che ci sia finalmente una vera svolta del punto di vista, riconoscendo la giusta posizione per i professionisti delle sale che puntualmente non si sono mai sottratti dai loro contributi verso l’erario quando sono stati chiamati in causa.

PressGiochi