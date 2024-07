Campania. All’Osservatorio sul gioco patologico focus sul registro di esclusione e confronto con i Comuni e le Forze dell’Ordine

Proseguono gli incontri presso le Regione Campania dell’Osservatorio sul gioco patologico, guidato dal presidente Aniello Baselice. Si mette a punto l’attività da svolgere e si iniziano ad approfondire le tematiche di lavoro, quali quello del formazione; del numero Verde e della comunicazione, e infine, il tema del registro di esclusione.

Proprio su quest’ultimo tema l’Osservatorio ha proposto l’avvio di un confronto con i ricercatori dell’Università Tor Vergata che questa settimana hanno presentato la IIa fase della loro ricerca sul Registro di Esclusione focalizzandosi sull’implementazione di questo strumento di tutela del giocatore nella rete fisica di offerta di gioco.

Il prossimo incontro dell’Osservatorio sul gioco campano si terrà a metà ottobre.

In questo periodo, i tre gruppi di lavoro dedicati alle tre aree tematiche della formazione, comunicazione e Rue, lavoreranno per mettere a punto le proposte da discutere e valutare.

“Grazie al buon lavoro dell’ufficio di presidenza composto oltre che dal dr. Baselice, anche dalla dr.ssa Antonia Ciaramella dell’assessorato alla formazione, dall’avv. Emilio Di Marzio e dal dr. Biagio Zanfardino per la parte sanitaria – ha affermato Pasquale Chiacchio, componente dell’Osservatorio in rappresentanza del Corecom – punteremo a cercare di raggiungere importanti risultati anche attraverso il confronto con i rappresentanti dei comuni della Campania e delle Forze dell’Ordine. L’aspetto dell’ordine pubblico non andrà sottovalutato dall’osservatorio, perché la sicurezza sanitaria del cittadino funziona meglio quando si combatte illegalità e infiltrazioni criminali. Anche in questo caso gli operatori professionali sono una risorsa nella tutela del cittadino, a differenza di quanto accade invece, quando il gioco è offerto dalla criminalità”.

PressGiochi