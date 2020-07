Bulgaria. Il legislatore bulgaro abolisce la State Gambling Commission

Il legislatore bulgaro, dopo aver superato la seconda lettura, ha utilizzato un disegno di legge per abolire il regolatore esistente della Bulgaria e consegnare i suoi compiti all’Agenzia nazionale delle entrate, nonché per introdurre nuovi requisiti patrimoniali per i licenziatari. Il disegno di legge 054-01-51 per modificare e integrare la legge sul gioco d’azzardo è stato presentato a giugno e approvato dalla Commissione per i bilanci e le finanze, la Commissione per la cultura e i media, la Commissione per l’infanzia, la gioventù e lo sport e la Commissione per i bilanci e le finanze prima di essere adottato in prima lettura il 17 giugno.

Inizialmente, il disegno di legge prevedeva la creazione di un nuovo regolatore, la State Gambling Agency, che sarebbe stato un nuovo organo specializzato all’interno del Consiglio dei ministri del paese. Tuttavia, è stato modificato da vari membri del partito GERB per consentire invece all’Agenzia nazionale delle entrate di assumere questo ruolo. È stato quindi approvato in seconda lettura , inviandolo al presidente Rumen Radev.

“I cambiamenti hanno lo scopo di chiarire lo stato del regolatore del gioco d’azzardo e garantire trasparenza nel suo lavoro, che, a sua volta, porterà all’ottimizzazione e ad aumentare la qualità delle sue attività”, ha dichiarato uno degli sponsor del disegno di legge, Alexander Ivanov. Il disegno di legge stabilisce inoltre nuovi requisiti patrimoniali per i licenziatari dopo una modifica proposta da Valeri Simeonov. Ciò include un requisito patrimoniale di BGN 1m (£464mila / € 511mila / $594mila) per i licenziatari di slot, un requisito di BGN 1.5m per i licenziatari di casinò e un requisito di BGN 3m per coloro che offrono giochi d’azzardo online.

Simeonov aveva precedentemente introdotto un emendamento alla legge sul gioco d’azzardo bulgaro che delineava piani per la chiusura di tutte le sale da gioco diverse da un numero limitato di resort casinò integrati vicino ai confini del paese. Il settore del gioco d’azzardo in Bulgaria ha attraversato un periodo turbolento con Alexander Georgiev che si è dimesso a febbraio in seguito alla sua detenzione da parte della polizia in relazione a un’indagine in corso sul magnate del gioco d’azzardo Vasil Bozhkov. Bozhkov è stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti a febbraio con l’accusa in patria di frode fiscale, tentativi di corruzione e criminalità organizzata, con l’attività di Eurofootball di cui è proprietario e la cui licenza è stata sospesa dalla SCC a marzo.

PressGiochi