Brasile. BtoBet sponsorizza il nuovo Webinar in cui si discuterà del mercato del gioco d’azzardo

Alessandro Fried, Amministratore delegato di BoBet, si unirà a un panel composto da leader del settore del gioco d’azzardo del mercato brasiliano per discutere gli attuali e potenziali cambiamenti. Insieme al vice Newton Cardoso, presidente della Commissione del turismo, Itamar Pereira, Responsabile tecnico SECAP del Ministero dell’Economia e André Gelfi, Managing Partner di Suaposta, Fried esaminerà l’attuale scenario di gioco e scommesse in Brasile e come potrà evolversi in futuro.

Il BtoBet sponsorizza “Webinar Brasile: scommesse sportive e giochi, in che modo la pandemia globale ha influenzato questo cambiamento” e fornirà anche un aggiornamento approfondito del processo normativo attualmente in corso dal Segretariato di valutazione, pianificazione, energia e lotteria ( SECAP), una divisione del Ministero dell’Economia, che è responsabile del processo di elaborazione del regolamento sulle scommesse sportive. La regolarizzazione del settore del gioco d’azzardo brasiliano ha suscitato molto interesse nella comunità del gioco d’azzardo, con un rapporto elaborato da KPMG per conto della Remote Gaming Association (RGA) che suggerisce che il mercato terrestre e online vale fino a 2,1 miliardi di dollari.

Molti esperti ritengono inoltre che il mercato brasiliano sia molto interessante perché tutte le licenze vengono rilasciate a livello federale, con una serie di leggi per l’intero paese, contrariamente a quanto sta accadendo in molti nuovi scenari di mercato, come gli Stati Uniti e Argentina.

PressGiochi