Betcris diventa il primo operatore del continente americano ad unirsi a IBIA

Il principale marchio di scommesse sportive latinoamericano Betcris ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA) rafforzando il monitoraggio dell’associazione e la copertura per la regione. Il marchio è di proprietà di TV Global Enterprises Limited dal 2006 e offre servizi di scommesse sportive online in molti paesi del mondo, anche se ora l’attenzione è rivolta al mercato emergente delle scommesse in America Latina, dove opera anche al dettaglio. Betcris è il secondo operatore a entrare in IBIA dall’inizio del 2020, con cinque nuovi membri che si sono uniti nel 2019.

Khalid Ali, CEO della International Betting Integrity Association, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a uno dei principali marchi di scommesse sportive in America Latina. Betcris è un importante investitore nello sport, con una serie di accordi di sponsorizzazione in atto, incluso il Brasileiro Série A ed è ben posizionato per rafforzare la copertura di monitoraggio dei mercati esistenti ed emergenti nella regione. Spero che altri operatori di LatAm seguano l’esempio di Betcris e sottolineino il loro impegno per l’integrità aderendo alla più grande associazione di scommesse sportive gestita dall’operatore al mondo”.

JD Duarte, CEO di Betcris, ha dichiarato: “L’integrità è sempre stata al centro del nostro progetto e al modello di business. Far parte di un organo di controllo dell’integrità sta diventando sempre più un requisito di licenza ma anche una necessità commerciale come dimostrano la legge brasiliana sulle scommesse sportive e altri recenti sviluppi legislativi. IBIA è il leader globale per l’integrità e Betcris non vede l’ora di collaborare per proteggere lo sport e il nostro business dalla corruzione”.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse con licenza. È gestita da operatori, proteggendo i membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua piattaforma di monitoraggio è uno strumento anticorruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di lunga data per lo scambio di informazioni con i principali regolatori dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore in forum di discussione politica di alto livello come il CIO, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

PressGiochi