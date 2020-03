Belgio, le vendite delle lotterie calano del 30%

Nuove modifiche sono state implementate dalla lotteria nazionale belga a causa di un forte calo delle vendite dopo l’epidemia del Coronavirus.

La lotteria ha riportato un calo delle vendite del 30% con persone che non lasciano le loro case a causa di un’atmosfera di “ansia e incertezza”.

Nuove modifiche devono essere implementate immediatamente nella speranza di bilanciare la diminuzione delle vendite dei biglietti, offrendo ai giocatori più tempo per richiedere i loro premi e una maggiore assistenza specifica. I biglietti vincenti saranno disponibili 30 settimane dopo l’acquisto, dando ai giocatori altre 10 settimane per richiedere il loro premio. Questa modifica è stata implementata a causa del potenziale ulteriore blocco o del fatto che ai vincitori è stato impedito di richiedere il premio in tempo.

La lotteria ora invierà qualcuno per verificare i biglietti vincenti da € 100.000 o più. Ciò segna un drastico cambiamento rispetto al regolamento originale secondo cui un biglietto vincente doveva essere presentato presso la sede della Lotteria Nazionale in Rue Belliard nel quartiere europeo. Ora è anche possibile giocare contemporaneamente per i prossimi 10 sorteggi, l’operatore spera che questo incoraggerà i giocatori a rimanere in casa, ma potendo comunque partecipare alle lotterie”.

PressGiochi