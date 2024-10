AGN all’inaugurazione della nuova sede Konsumer Italia

Ieri sera abbiamo avuto il piacere di partecipare a un evento di grande valore simbolico e sociale: l’inaugurazione della nuova sede centrale di Konsumer Italia a Roma. Questa Associazione senza fini di lucro, che si distingue per il suo impegno nella tutela dei diritti dei consumatori e nella salvaguardia dell’ambiente, nonché nella promozione sociale, ha scelto un luogo carico di significato per la sua nuova casa: un bene confiscato e restituito alla comunità. Questo stabile non sarà solo un ufficio operativo, ma un faro di speranza e un punto di riferimento per la comunità, dove ogni cittadino potrà trovare ascolto e supporto.

L’evento di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore e di numerose associazioni che, insieme a Konsumer Italia, lavorano quotidianamente per la difesa dei diritti, con un’attenzione particolare verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

In questa cornice si inserisce l’importante progetto sostenuto da ADMIRAL Gaming Network: “Non Dipendo, Scelgo!”, un servizio di ascolto e supporto che ha come obiettivo principale l’aiuto concreto a chi si trova ad affrontare problemi legati alla dipendenza. Il progetto mira a offrire un servizio gratuito, rivolto in particolar modo alle famiglie e ai giocatori, creando un punto d’ascolto e fornendo supporto qualificato.

Attraverso “Non Dipendo, Scelgo!”, Konsumer Italia si propone di accompagnare le persone lungo un percorso virtuoso di recupero, favorendo la riscoperta del coraggio e della forza di volontà necessari per uscire dalla dipendenza. Il servizio mette a disposizione psicologi specializzati, pronti a sostenere chi si trova in difficoltà, fornendo non solo assistenza terapeutica ma anche legale.

Questo progetto è nato dalla consapevolezza che la dipendenza, in qualunque forma essa si manifesti, non è solo un problema individuale ma coinvolge profondamente le famiglie e l’intera comunità. Il punto d’ascolto diventa così uno spazio sicuro, dove non solo i giocatori ma anche i loro cari possono rivolgersi per ricevere consigli, orientamento e, soprattutto, speranza. Il percorso proposto non mira semplicemente alla gestione del problema, ma alla sua risoluzione, restituendo dignità e libertà di scelta a chi si trova imprigionato in dinamiche così problematiche.

L’inaugurazione della nuova sede centrale e lo sviluppo del progetto “Non Dipendo, Scelgo!” rappresentano una tappa fondamentale nell’impegno di Konsumer Italia verso una società più inclusiva.

Pressgiochi