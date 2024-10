Admiral Pay ottiene da Agcom punteggio di ★★++ del Rating di Legalità

“Siamo felici di annunciare l’ottenimento, per la prima volta, del Rating di Legalità da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con un punteggio di ★★++. Questo riconoscimento

“Siamo felici di annunciare l’ottenimento, per la prima volta, del Rating di Legalità da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con un punteggio di ★★++.

Questo riconoscimento – scrive in una nota Admiral Pay – premia il nostro impegno verso trasparenza, integrità e rispetto delle normative, rafforzando ulteriormente la nostra reputazione nel settore dei pagamenti.

Un traguardo che consolida la nostra posizione sul mercato e dimostra il nostro impegno a offrire soluzioni di pagamento innovative, sicure e digitali. In particolare, per il settore gaming proponiamo APay E-Wallet, un prodotto esclusivo che facilita le transazioni in modo semplice e sicuro.

Continueremo su questa strada con dedizione, per offrire ai nostri clienti e partner un servizio sempre più affidabile e al passo con le esigenze di un mondo in continua evoluzione”.

PressGiochi