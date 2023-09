ADM, lotta alle frodi: il Direttore Alesse incontra il Direttore dell’OLAF

Il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Cons. Roberto Alesse, ha incontrato ieri a Roma, presso la sede dell’Agenzia di Piazza Mastai, il Direttore Generale dell’Ufficio Europeo per la lotta Antifrode (OLAF), Ville Itälä.

L’incontro, avvenuto nell’ambito delle reciproche attività di relazioni istituzionali, ha costituito l’occasione per consolidare la collaborazione fra i due organismi, soprattutto per quanto riguarda l’efficientamento e l’armonizzazione delle prassi non solo investigative, ma anche quelle riguardanti l’accertamento della frode e un miglior coordinamento con i competenti Servizi della Commissione europea.

Hanno partecipato all’evento, per l’OLAF, il Direttore della Direzione Revenue & International Operations Investigations & Strategy, Ernesto Bianchi, e Luigi Igino Garruto, Investigatore OLAF, mentre per ADM, il Direttore dell’Ufficio Relazioni Internazionali, Andrea Mazzella e il Direttore della Direzione Antifrode, Sergio Gallo.

Il Cons. Roberto Alesse ha espresso al Direttore Generale Ville Itälä il costante e prioritario impegno dell’Agenzia nella lotta al contrabbando, alla contraffazione, al commercio di prodotti con false indicazioni di origine, i cui effetti impattano in maniera sempre più significativa sulle finanze della UE e su quelle dei suoi Stati membri.

Le operazioni antifrode avviate dall’OLAF, in maniera sempre più numerosa in un momento in cui le dogane UE si trovano ad affrontare sfide inaspettate, come quella della pandemia e del conflitto russo-ucraino, hanno da sempre visto la partecipazione attiva e incondizionata dell’Italia, nelle quali spesso, si è ritagliata un ruolo guida.

“Ringrazio il Direttore Ville Itälä di questo incontro che ha permesso di settare ancora meglio le linee strategiche per la salvaguardia degli interessi finanziari e della sicurezza dell’UE – ha dichiarato il Direttore Generale ADM, Cons. Roberto Alesse – L’Agenzia che rappresento è in prima linea nella lotta all’illegalità transfrontaliera e il ruolo chiave dell’OLAF ci consente di operare in un meccanismo di mutua assistenza e avanzata cooperazione anche attraverso un’accentuata condivisione di informazioni utili a combattere la criminalità e le frodi”.

