Zamparelli (STS): “Rete generalista fondamentale nel tutelare i giocatori dalle dipendenze”

“Le tematiche che riguardano il settore sono spinose e solo con la cooperazione degli attori in campo si può contrastare il pregiudizio. Una cooperazione che deve partire dall’ADM per arrivare all’esercente. Sul fronte del contrasto alla dipendenza noi come tabaccai già facciamo tanto intervenendo su clienti che conosciamo bene e su cui abbiamo grande attenzione. Dedichiamo attenzione al tema del gioco responsabile, avendo una responsabilità di carattere sociale. La rete di raccolta formata a trattare i giocatori è fondamentale nel processo di riordino, e sono convinto che il ruolo dell’esercente è importantissimo. Non dimentichiamo che il giocatore gioca per divertimento. Quella parte di giocatori malati di gioco ha bisogno di tempo e spazio e nelle nostre attività non c’è tempo e spazio. L’online invece dà tempo al giocatore. Per questo è fondamentale la rete generalista che conosce e sta vicino ai giocatori”.

Lo ha dichiarato Emilio Zamparelli di STS Fit, intervenendo all’evento Giocare da grandi tenuto oggi a Roma e organizzato da Formiche con il sostegno di IGT e SWG.

PressGiochi